"Kleine Anzahl Stellen": Erste Entlassungen auch bei Apple

Während Konkurrenten wie Meta, Microsoft, Alphabet oder Amazon zehntausende Jobs gestrichen haben, hielt sich Apple bislang mit Entlassungen zurück. Stattdessen wollte der Konzern strategisch vorgehen, führte einen verschärften Einstellungsstopp in bestimmten Unternehmensbereichen ein. Nun soll Apple einem Medienbericht zufolge doch erstmals zu Stellen abgebaut haben. Es handele sich allerdings zunächst nur um eine "kleine Anzahl" von Positionen, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schreibt.

Apples Laden-Bereich betroffen

Demnach ist von diesen ersten bekannt gewordenen internen Apple-Entlassungen der aktuellen IT-Krise der Corporate-Retail-Bereich betroffen, also die Verwaltung und Planung der über 500 Ladengeschäfte des Unternehmens. Die verlorenen Jobs betreffen laut informierten Personen die sogenannten Entwicklungs- und Erhaltungsteams ("Development and Preservation"), die weltweit neue Läden entwickeln beziehungsweise für die Instandhaltung bestehender Stores zuständig sind. Wie viele Entlassungen erfolgten, ist nicht bekannt. Der Schritt sei für Apple aber neu, weil der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt bislang bei solchen Maßnahmen zurückhaltend war.

Intern soll Apple mitgeteilt haben, man nehme Rationalisierungen vor, es gehe nicht um Einsparungen durch Entlassungen. Zur Begründung hieß es, die Instandhaltung der Ladengeschäfte solle "verbessert" werden. Den gefeuerten Personen bot man Hilfe an. Zuletzt kam es bei Apple nur in einer Abteilung zu größeren Job-Streichungen; das war noch vor dem Beginn der Pandemie in der Fahrzeugabteilung des Unternehmens, das bekanntermaßen nur langsam vorankommt. Damals wurden mehrere Hundert Positionen abgebaut.

Zuvor nur Vertragsarbeiter betroffen

Offiziell von der Krise betroffen waren zuvor nur Vertragsarbeiter des Konzerns, die selbst im Human-Resources-Bereich für den iPhone-Hersteller tätig waren, also neue Mitarbeiter anwerben sollten. Im März wurde noch berichtet, Apple nutze andere Maßnahmen, um interne Jobverluste zu verhindern. Dazu gehörten verschiedene Methoden wie die Streichung von Boni, die seltenere Auszahlung von Boni, eine verschärfte Büroanwesenheitspflicht sowie signifikant reduzierte Reisebudgets.

Im Bereich mit den meisten Mitarbeitern, Apples Retail-Abteilung, zog der Konzern ebenfalls die Zügel an. Sind Angestellte wegen Krankheit oder anderen Gründen abwesend, werden die fehlenden Stunden nicht unbedingt mehr durch Vertreter geleistet. Das Unternehmen schafft in seinem Heimatmarkt zudem auch seine "Special Paid Sick Time" ab, die aufgrund von COVID-19 eingeführt wurde. Insgesamt hat Apple aktuell 164.000 Mitarbeiter. Diese Zahl stammt von September 2022.

(bsc)