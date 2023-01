Kleiner Asteroid rast in der Nacht besonders nah an der Erde vorbei

In der Nacht zu Freitag wird ein wenige Meter großer Asteroid in weniger als 4000 km Entfernung an der Erdoberfläche vorbeirasen. Wie die NASA erläutert, wird der Himmelskörper mit der Bezeichnung Asteroid 2023 BU um 01:27 Uhr MEZ am Freitagmorgen 3600 km über der Südspitze Südamerikas um die Erde rasen. Eine Einschlaggefahr bestehe nicht, aber der Orbit des kleinen Objekts werde massiv verändert. Brauchte er bis dahin 359 Tage für einen Umlauf um die Sonne, werden es danach 425 Tage sein. Entdeckt wurde das Objekt erst am vergangenen Wochenende.

Am Wochenende entdeckt

2023 BU ist ein kleiner erdnaher Asteroid, der US-Weltraumagentur zufolge ist er zwischen 3,5 und 8,5 m groß. Selbst wenn er auf die Erde stürzen würde, würde er als Feuerball "größtenteils harmlos" in der Atmosphäre verglühen, nur einzelne Teile könnten als Meteoriten die Oberfläche erreichen. Das sei aber bei der anstehenden Annäherung nicht zu erwarten.

Entdeckt wurde der Asteroid am 21. Januar von dem Amateurastronomen Gennady Borisov mit dem Krim-Observatorium auf der von Russland besetzten gleichnamigen ukrainischen Halbinsel. Berühmt geworden war er 2019 mit der Entdeckung des zweiten interstellaren Kometen 2I/Borisov. Einen möglichen Einschlag habe man auch mit wenigen Beobachtungen rasch ausschließen können, schreibt die NASA. Aber die außergewöhnlich nahe Annäherung habe sich da bereits abgezeichnet. Immerhin wird der kleine Asteroid etwa zehnmal näher kommen als geostationäre Satelliten im Erdorbit.

Insgesamt wurden vor allem seit der Jahrtausendwende mehr als 30.000 erdnahe Asteroiden entdeckt, ein besonderes Augenmerk liegt bei der Suche nach den großen. Die könnten bei einem Einschlag verheerende Zerstörungen anrichten. Jüngsten Zahlen zufolge kennen wir mehr als 10.000 erdnahe Asteroiden mit einer Größe von mehr als 140 m und rund 900, die sogar mehr als einen Kilometer Durchmesser haben. Als "erdnah" gelten dabei alle Objekte, die auf ihrem Orbit der Umlaufbahn der Erde nahekommen, nicht aber zwangsläufig der Erde selbst.

(mho)