Kleines MacBook mit Apple Silicon bleibt wohl zunächst ein Traum

Apple wird zunächst keine neue Version des MacBook mit 12-Zoll-Bildschirm auf den Markt bringen. Davon geht ein Marktbeobachter aus. Apple hatte den bislang kompaktesten Mac aller Zeiten, in dem ein stromsparender Intel-Prozessor steckte, im Jahr 2019 eingestellt und bislang nie mit Apple-Silicon-Technik ausgestattet. Anfangs war spekuliert worden, dass sich dieser Formfaktor – der sogar weniger auf die Waage brachte als eine Kombination aus iPad und Magic Keyboard – besonders für eigene ARM-SoCs des Herstellers eignen würde. Doch bislang tat sich hier nichts.

Keine Planungen für 2023

Das wird wohl auch so bleiben, schreibt der Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem letzten Newsletter. "Ein neues 12-Zoll-MacBook steht nicht mehr auf Apples kurzfristiger Roadmap", heißt es darin kurz und knapp. Das Mac-Jahr 2023 wird sowieso nicht sonderlich spannend: Apple plant offenbar nur Speed-Bump-Updates für das MacBook Pro (M2 Max und M2 Pro statt M1 Max und M1 Pro), einen Mac Pro mit Apple Silicon im alten Look und ein MacBook Air mit 15 Zoll. Neue iMacs kommen vermutlich erst später; was mit Mac mini und Mac Studio wird, ist bislang unklar.

Das MacBook mit 12 Zoll war für Apple ein besonderes Gerät. Es war von April 2015 bis Juli 2019 auf dem Markt und in insgesamt drei Generationen erschienen. Ein Retina-Display traf auf Core-M- bis Core-i5-Chips, das Design war lüfterlos und die Hardware wog jeweils unter einem Kilogramm. Wirklich schnell war das MacBook mit 12 Zoll zwar nie, doch konnte man es für Büro- und Web-Anwendungen problemlos einsetzen. Mobile Arbeiter und Vielreisende liebten die Maschine.

Apple Silicon eigentlich ideal

Da die Apple-Silicon-Chips auf ARM-Basis sehr effizient und kühl laufen, galten sie für den Formfaktor als ideal. Doch die ersten M1-Maschinen baute Apple dann auf Basis von MacBook Air und MacBook Pro (und Mac mini im alten Design) auf. Schließlich folgte als erste Apple-Silicon-Maschine mit neuem Design das MacBook Pro M1 Max und M1 Pro – das sogar dicker und leicht schwerer ist als sein Vorgänger.

Interessantester neuer mobiler Mac des Jahres 2023 könnte damit das MacBook Air mit 15 Zoll – genauer: 15,5 – werden. Früher gab es vom MacBook Air zusätzlich zum 13-Zoll-Gerät noch eine kleinere Variante mit 11-Zoll-Bildschirm. Eine 15-Zoll-Option gab es bislang nicht. Aus der Lieferkette für Bildschirme hatte der Analyst Ross Young erfahren, dass im ersten Quartal 2023 mit der Herstellung eines Panels für ein größeres MacBook Air begonnen werden soll, das noch im Frühjahr erhältlich sein könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)