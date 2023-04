Klimaschutz: Klimageograf sieht Klimawandel-Skeptiker auf dem Rückzug

Der Verkehrssektor müsste stärker zu einer Senkung der Kohlendioxidemissionen beitragen, eine entscheidende Rolle spielen dabei die Autohersteller. So ist Volkswagen für bisher schätzungsweise ein Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Das Bild zeigt Volkswagen-Markenchef Ralf Brandstätter auf der Way to Zero-Convention.

(Bild: Volkswagen)