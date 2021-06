Klimaschutz: Schweizer stimmen gegen CO₂-Gesetz

Das Schweizer Stimmvolk hat gegen ein Gesetz gestimmt, das zu beitragen sollte, die CO 2 -Emissionen des Landes zu senken. 51,6 Prozent stimmten gegen eine Kombination aus finanziellen Anreizen, Investitionen in Infrastruktur und Gebäude und neuer Technik. Damit sollten die jährlichen CO 2 -Emissionen der Schweiz bis 2030 auf die Hälfte des Ausstoßes von 1990 sinken. Nun ist unklar, wie die Schweiz ihre Vorgaben aus dem Pariser Klimaabkommen erfüllen kann.

Laut dem "Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen" sollen unter anderem mehr Ladestationen für E-Autos gebaut werden. Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel wären teurer geworden, Flugreisende hätten bei Flugtickets je nach Strecke bis zu 120 Franken (110 Euro) Klimaabgabe zahlen müssen. Gut die Hälfte aus diesen Einnahmen würden an die Bevölkerung und Wirtschaft zurückverteilt, mit dem Rest würde ein Klimafonds gegründet, mit dem klimafreundliche Projekte unterstützt würden. 1.568.036 Schweizer stimmten dafür, 1'671'150 dagegen.

"Ungerecht und unnütz"

Besonders die Schweizer Volkspartei (SVP) hatte Stimmung gegen die Gesetzesvorlage gemacht unter dem Motto "Autofahren nur für Reiche? – Linkes CO 2 -Gesetz Nein". Dem Schweizer Wirtschaftskomitee "Nein zum CO 2 -Gesetz" ist das Gesetz zu teuer und für das Klima nutzlos. Zudem sei es ungerecht, weil es vor allem die mittleren und unteren Einkommen treffe, und es sei nutzlos, weil die Schweiz 0,1 Prozent zum weltweiten CO 2 -Ausstoß beitrage.

In einer Empfehlung des Bundesrats und des Schweizer Parlaments hieß es hingegen, das Gesetz verstärke den Klimaschutz, kurbele die Wirtschaft an, schaffe Arbeitsplätze und sei sozialverträglich. Wenn das Land nicht entschiedener gegen den Klimawandel vorgehe, verursache dieser große Schäden und hohe Kosten. Viele Staaten handelten deshalb, auch die Schweiz sei gefordert.

(anw)