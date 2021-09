Klimawandel: 90 Prozent der Kohle muss im Boden bleiben

89 Prozent der noch förderbaren Kohle im Erdboden muss dort bleiben, wenn wir zumindest eine fünfzigprozentige Chance behalten wollen, die globale Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das haben Forscher vom University College London auf Basis von Zahlen aus dem Jahr 2018 errechnet. Vom wirtschaftlich förderbaren Erdöl dürften wir demnach 58 Prozent nicht mehr anrühren, vom Erdgas 59 Prozent. Die globale Erdöl- und Erdgasförderung muss ihnen zufolge ab sofort und bis 2050 in jedem Jahr um 3 Prozent sinken, um uns zumindest eine realistische Chance zu bewahren, das immer unerreichbarer scheinende Ziel des Pariser Klimaabkommens doch noch zu schaffen.

Die Förderung muss schnell sinken

Die Universität in London erinnert nun daran, dass sich 2015 insgesamt 196 Vertragsparteien in Paris darauf geeinigt haben, den globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 Grad Celsius halten zu wollen. Ein maximaler Anstieg um 1,5 Grad Celsius war das Ziel. Es sei inzwischen unzweifelhaft klar, dass "dramatische Einschnitte bei der Produktion fossiler Brennstoffe" unmittelbar nötig seien, um das Ziel Emissionsfreiheit zu schaffen. Gleichzeitig sei deutlich, dass wir uns stattdessen immer noch in die falsche Richtung bewegen. Viele Projekte zur Gewinnung fossiler Brennstoffe seien mit dem vereinbarten Ziel nicht zu vereinbaren, das gelte sowohl für geplante als auch bereits aktive.

Wie die Forscher im Wissenschaftsmagazin Nature weiter ausführen, ist die Nutzbarkeit der verbleibenden Reserven außerdem regional sehr unterschiedlich, weil die Ausbeutung unterschiedlich energieintensiv ist. Von Kanadas Ölreserven müssten demnach 84 Prozent ungenutzt bleiben, bei australischer Kohle liege der Wert bei 95 Prozent. Sowohl Russland als auch die USA müssten sogar 97 Prozent ihrer Kohle im Boden belassen. Bei all diesen Werten seien substanzielle Anstrengungen zur Entnahme von CO 2 aus der Atmosphäre bereits eingerechnet, dabei steht diese Technik erst ganz am Anfang. Eine neue Anlage in Island beispielsweise braucht ein Jahr, um so viel CO 2 aus der Luft zu entfernen, wie die Menschheit in 4 Sekunden ausstößt.

Hätten sie einen bald substanziellen Beitrag von CO 2 -Entfernung nicht in das Modell einbezogen, wäre das angepeilte Ziel überhaupt nicht mehr zu erreichen, erläutert Studienleiter Dan Welsby. Er halte es für wahrscheinlich, dass die Menschheit insgesamt mehr CO 2 ausstoßen wird als zugelassen, dann aber eine Menge wieder entnimmt. Die Annahme sei riskant, meint die Ökonomin Nebojsa Nakicenovic gegenüber Nature. Damit verschiebe man das Problem nur auf die zweite Hälfte des Jahrhunderts und CO 2 -Entfernung sei weit davon entfernt, großflächig einsetzbar zu sein. Welsby und seine Kollegen gestehen ein, dass ihr Szenario "trostlos" sei. Aber für mehr als eine fifty-fifty-Chance, die 1,5 °C Erwärmung nicht zu überschreiten, müssten wir sogar noch mehr Brennstoffe im Boden lassen.

(mho)