Klimawandel: Oktober 2021 drittwärmster Oktober seit 1979

Nur die Oktober in den Jahren 2015 und 2019 waren seit 1979 wärmer als der Oktober in diesem Jahr, und das auch nur um 0,04 °C. Das geht aus einer Mitteilung des europäischen Klimadiensts Copernicus hervor. Weltweit waren im vergangenen Monat die Temperaturen 0,42 °C wärmer als der Referenzdurchschnitt von 1991 bis 2020.

Norwegen verzeichnete vorigen Monat eine Temperatur 1,9 °C über dem Oktoberdurchschnitt 1991 bis 2020. Großbritannien meldete Temperaturen 1,4 °C über der langfristigen Durchschnittstemperatur für Oktober. In Südosteuropa hingegen war es kälter als im Durchschnitt zuvor, beispielsweise in Griechenland und in Ländern rund um das Schwarze Meer. Auch Teile Deutschlands, Frankreich und Italien verzeichneten kühlere Temperaturen.

Anomalien der Durchschnittstemperaturen sind in Europa im Allgemeinen größer und variabler als globale Anomalien, schreibt Copernicus. Die europäische Durchschnittstemperatur für Oktober 2021 war die kühlste für den Monat Oktober seit 2016 und lag 0,11 °C über dem Durchschnitt 1991-2020.

Wärmeres Nunavut

Höhere Temperaturen traten unter anderem über Ost-Nordamerika und insbesondere über Nordkanada auf, wo tägliche Höchsttemperaturrekorde aufgestellt wurden und Teile von Nunavut Temperaturen von 7 °C über dem Durchschnitt aufwiesen. In Nordrussland, der Ostantarktis und auf dem tibetische Plateau wurden ebenfalls überdurchschnittliche Temperaturen verzeichnet.

Der im italienischen Bologna und im britischen Reading ansässige Klimadienst der EU erstellt monatlich Berichte über die Lufttemperatur, das Meereis und den Wasserkreislauf. Er stützt sich auf Daten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen rund um den Globus sowie Modellrechnungen. Die Copernicus-Aufzeichnungen gehen bis auf das Jahr 1979 zurück.

(anw)