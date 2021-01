Knapp 500.000 Fahrzeuge: Tesla stellt neuen Auslieferungsrekord auf

Der Elektroautohersteller Tesla hat auf Twitter mitgeteilt, im Jahr 2020 insgesamt 499.550 Fahrzeuge verkauft zu haben. Damit blieb das Unternehmen – trotz der Auswirkungen von Corona auf die Produktion – nur knapp unter der eigenen Zielmarke von 500.000 Fahrzeugen.

Bisheriger Rekordwert übertroffen

Elon Musk hatte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurz vor Jahresende noch einmal zum Endspurt aufgerufen. Offenbar mit Erfolg: Im letzten Quartal des Jahres 2020 übertraf der Hersteller nach eigenen Angaben mit einem Absatz von 180.570 Fahrzeugen den bisherige Rekordwert von knapp 140.000 aus dem dritten Quartal noch mal deutlich übertroffen.

Musk äußerte sich auf Twitter entsprechend zufrieden und sprach von einem „bedeutenden Meilenstein.“ Bei der Gründung des Unternehmens habe er selbst Tesla kaum eine Überlebenschance von 10 Prozent eingeräumt.

Anfang des Jahres startete die Produktion in der sogenannten Gigafactory 3 in China, in der einmal rund eine halbe Million Autos pro Jahr gebaut werden soll. Im brandenburgischen Grünheide errichtet das Unternehmen derzeit eine Fabrik, in der ab Juli mit der Produktion starten soll.

Hoher Kursgewinn der Aktie

Auch auf den Aktienkurs wirkte sich die Meldung erwartungsgemäß positiv aus. Zum Jahresende hatte sich die Tesla-Aktie bereits mit einem neuen Schlussrekord aus dem US-Handel verabschiedet. So schloss die Aktie am 31. Dezembers 2020 mit 705,67 Dollar so hoch wie nie. Mit einem Kursgewinn von rund 740 Prozent über das Gesamtjahr übertraf Tesla alle Aktien im Index S&P 500, in dem der Autohersteller seit Dezember 2020 gelistet ist. Weitere Daten zum vierten Quartal hat Tesla bislang nicht kommuniziert. In diesem Zusammenhang verweist der Hersteller auf seinen noch bevorstehenden Earnings-Call.

Der rasant steigende Aktienkurs macht sich auch bei Tesla-Chef Elon Musk bemerkbar: Mittlerweile ist der 49-Jährige laut Milliardärsindex des Finanzdienstleisters Bloomberg mit einem kalkulierten Vermögen nun auf 110 Milliarden Dollar der drittreichste Menschen der Welt – nach Amazon-Chef Jeff Bezos und Microsoft-Gründer Bill Gates und vor Facebook-Chef Mark Zuckerberg.

(nij)