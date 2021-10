Knoten lösen: Emotionales Stakeholder-Management beim dritten Product Owner Day

Was Product Owner wirklich weiterbringt, steht im Zentrum des dritten Product Owner Day (POD). Bei der Online-Konferenz von Heise und dpunkt.verlag teilen am 11. November 2021 Frontmänner und -frauen der Produktentwicklung in Erfahrungsberichten mit, was ihre Projekte erfolgreich macht und wie sich Klippen umschiffen lassen – wenn beispielsweise die Emotionen hochkochen und Stakeholder mit Product Ownern aneinander geraten. Die Konferenz bietet zwei flankierende Praxis-Sessions mit Hilfestellungen.

Klarheit in kniffligen Situationen

Emotionales Stakeholdermanagement ist das Thema eines ganztägigen Workshops von Dominique Winter von den Produktwerkern, der am 16. November der Frage auf den Grund geht, warum Stakeholder sich manchmal plötzlich emotional verhalten und man es ihnen scheinbar nicht mehr recht machen kann. Um Frust zu vermeiden und Projekte aus festgefahrenen Situationen zu lösen, gilt es, die Bedürfnisse des Gegenübers besser wahrzunehmen und bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Der Workshop verleiht Klarheit über die eigene Kommunikation und vermittelt, wie man auch mit schwierigen Situationen und Partnern konstruktiv arbeitet und zu positiven Ergebnissen kommt.

Workshop Emotionales Stakeholder-Management, 16. November 2021 (online), 9-16 Uhr

Meisterklasse in Empathie: Methoden sinnvoll verknüpfen

Empathie ist auch das Anliegen eines halbtägigen Workshops am 12. November. Wer teilnimmt, lernt, Werkzeuge und Methoden sinnvoll zu verzahnen, um wertstiftende Produkte mit den Kunden zu entwickeln. Anhand eines Fallbeispiels erarbeitet die Gruppe ein Product Vision Board sowie ein Inception Deck, gemeinsam mit dem Trainerduo Gerrit Beine und Sarah Wieske reflektieren die Teilnehmenden über sinnvolle Ansätze.

Workshop Advanced Product Owner, 12. November 2021 (online), 9-12:30 Uhr

Product Ownern und Produktmanagerinnen bietet die Konferenz die Gelegenheit zur fachlichen Vertiefung. Wer teilnimmt, sollte mit agilen Konzepten bereits vertraut sein und Erfahrung in der eigenen Rolle mitbringen. Das Programm des dritten Product Owner Day bietet ein reichhaltiges und inspirierendes Portfolio für fortgeschrittene Macher und Macherinnen in der Produktentwicklung.

Aus dem Konferenzprogramm am 11. November

Konferenztickets sind bis zum 20. Oktober zum vergünstigten Preis von 169 Euro erhältlich, Workshoptickets kosten 449 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Gruppen, Schüler und Studierende können auf Nachfrage von weiteren Vergünstigungen profitieren. Weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten sowie der aktuelle Stand der Planungen sind auf der Konferenz-Webseite zu finden.

(sih)