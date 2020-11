Kohlendioxid in Gestein speichern

Tom Green will Strände begrünen, aber nicht mit Bäumen, sondern mit Mineralen. Die außerhalb von Fachkreisen kaum bekannten Olivinen sollen im großen Maßstab CO 2 aus der Luft fangen und auf diese Weise den Klimawandel bremsen. „CO 2 -Emissionen zu reduzieren wird nicht reichen, wir müssen das Gas auch aus der Atmosphäre entfernen“, sagt der Leiter der gemeinnützigen Umweltorganisation Project Vesta. Das berichtet Technology Review in seiner Dezember-Ausgabe (ab Donnerstag am Kiosk oder online bestellbar).

Project Vesta hat an einem ungenannten Ort in der Karibik zwei benachbarte Strände zum ersten Testgebiet auserkoren. Auf einem soll noch dieses Jahr gemahlenes, grün schimmerndes Olivin ausgebracht werden. Die Wellen reiben die Körner aneinander, zermahlen sie dabei zu kleinen Krümeln mit großer Oberfläche. Bei dieser beschleunigten Verwitterung entstehen Hydroxid-Ionen, die im Meerwasser mit dem CO2 aus der Luft zu Hydrogenkarbonat reagieren.

Das wiederum dient später Korallen und Schalentieren als Baumaterial. Sinkt ihr Gehäuse dann zum Meeresboden, wird es dort zu Kalkstein und anderen Gesteinen, die das CO 2 damit auf Äonen speichern. Der zugrunde liegende Prozess findet auch auf natürliche Weise statt, braucht allerdings Jahrtausende. Mit den neuen Konzepten soll die Zeitspanne dramatisch schrumpfen, beim Zusammenspiel von Olivin mit Meereswellen etwa auf wenige Jahre.