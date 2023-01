Koji Sato wird neuer Toyota-Chef, Akijo Toyoda wechselt in den Verwaltungsrat

Toyota bekommt einen neuen Präsidenten. Ab 1. April 2023 soll Koji Sato die Amtsgeschäfte vom langjährigen Toyota-Chef Akio Toyoda übernehmen. Der 66 Jahre alte Toyoda wechselt dann ins Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden.

Familientradition

Sato leitet Toyotas Nobel-Marke Lexus und die Motorsportabteilung des nach Produktionszahlen weltgrößten Autoherstellers vor Volkswagen. Den Posten als Vorstandsvorsitzender macht Takeshi Uchiyamada frei, er wird zurücktreten. Akio Toyoda wird zum neuen Vorsitzenden und Koji Sato zum neuen Präsidenten und Chief Executive Officer ernannt. Damit endet ein Teil der Familientradition: Toyoda ist der Enkel von Kiichiro Toyoda, der zusammen mit Eiji Toyoda die Firma Toyota am 28. August 1937 gründete. Die Personalien sollen auf der 119. ordentlichen Aktionärs-Hauptversammlung abgesegnet werden.

Koji Sato wurde am 19. Oktober 1969 geboren. 1992 schloss er sein Studium an der Waseda University mit einem Bachelor in Maschinenbau ab und begann bei Toyota. Seit 2020 ist Sato Chef der Marke Lexus und Präsident von GAZOO Racing, seit 2021 Toyota-Markenchef.

Unterschätzte E-Autos

Toyoda hat sein Unternehmen stark geprägt, indem er bereits früh die Entwicklung von Mobilitätsdienstleistungen angestoßen hat. Toyota hat sich in dieser Zeit zudem zum Marktführer bei Brennstoffzellenautos entwickelt, die Bedeutung der Elektromobilität hingegen ist unter Toyodas Ägide lange unterschätzt worden.

