Kompakt-Lieferwagen Ford Transit Courier ab 2024 auch als Elektroauto

Ford bringt die nächste Generation des Transit Courier ab Sommer 2023 zu den Händlern. Der Kastenwagen im Format eines Citroën Berlingo, Peugeot Rifter oder Renault Kangoo bietet ein Viertel mehr Laderaum als das noch aktuelle Modell und soll ab Ende 2024 erstmals auch als Elektroauto erhältlich sein.

Zwei Euro-Paletten

Der kommende Ford bietet in seiner größten Version deutlich mehr Platz als der noch aktuelle; 2,9 Kubikmeter entsprechen einem Plus von rund 25 Prozent beim maximalen Laderaum. Ford verspricht, das kommende Modell könne so zwei Euro-Paletten laden, das gilt ausdrücklich auch für seine batterieelektrische Variante.

Um ein Viertel größer und später auch mit Elektroantrieb kommt der kompakte Lieferwagen auf den Markt. (Bild: Ford)

Möglich ist dies durch eine Hinterradaufhängung, welche eine Verbeiterung der Ladebreite zwischen den hinteren Radkästen von 1012 auf 1220 Millimeter ermöglicht. Die Laderaumlänge wächst um 18 Zentimeter auf 1,8 Meter und lässt sich auf bis zu 2,6 Meter im Bereich der neuen Durchladeöffnung hinter dem umklappbaren Beifahrersitz vergrößern.

Auf Wunsch wird der Transit mit einer Durchladeöffnung geliefert. (Bild: Ford)

E-Transit Courier ausschließlich als Zweisitzer

Beim batterieelektrischen E-Transit Courier wird der Motorraum als Frunk umgenutzt und bietet zusätzliche 44 Liter Raum. Trotz der schweren Batterie verträgt er eine maximale Zuladung von bis zu 700 Kilogramm und darf Anhänger mit einem Gesamtgewicht von bis zu 750 kg ziehen. Allerdings wird der E-Transit Courier ausschließlich als Zweisitzer angeboten.

Als Kombi mit bis zu fünf Plätzen in zwei Reihen gibt es den Transit Courier nur mit Verbrennungsmotoren. Die Modelle mit Otto- und Dieselmotor bieten eine maximale Nutzlast von 678 und gegen Aufgeld auch 845 kg. Anhänger und deren Inhalt dürfen bis zu 1000 kg wiegen, beim Dieselmotor sind es noch einmal 100 kg mehr.

Viel Bildschirm für ein Nutzfahrzeug bietet der kommende Courier. (Bild: Ford)

Als Motorisierungen sieht Ford einen 1,5-Liter-Diesel mit 74 kW sowie Ein-Liter-Ottomotoren mit 74 oder 92 kW vor. Standard ist ein manuelles Sechsganggetriebe, optional eine 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatik für den Ottomotor mit 92 kW. Der Elektro-Transporter wird mit einer 100-kW-E-Maschine ausgestattet.

Batteriegröße noch nicht benannt

Über Akkukapazität und Reichweite will Ford später informieren. Dass sich der Hersteller dabei erst spät festlegen will, könnte damit zu tun haben, an welche Mengen und zu welchen Preisen er an die nötigen Zellen kommt – im Schwange sind bei Ford zurzeit sowohl Lithium- als auch Lithium-Eisenphoshpat-Zellen (LFP). An Schnell-Ladestationen sollen sich die Batterien in unter 35 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen lassen, an einer 11-kW-Wallbox in 5,7 Stunden von 10 auf 100 Prozent.

Die neue Generation der Transit Courier-Modelle mit Otto- und Dieselmotoren soll voraussichtlich ab Sommer bereitstehen. Der elektrische E-Transit Courier soll am 18. April 2023 auf der Commercial Vehicle Show in Birmingham (Großbritannien) vorgestellt werden, seine Markteinführung ist auf Ende 2024 terminiert.

(fpi)