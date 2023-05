Kompakte Notebooks ab 1 kg Gewicht im Vergleich | c’t uplink

c't hat kompakte Notebooks von 960 Gramm bis 1,6 Kilogramm getestet – die Notebook-Klasse, die früher Subnotebook oder Ultrabook genannt wurde. Im Podcast sprechen wir über die einzelnen Modelle und geben Tipps zur Laufzeit, zu Displaytypen und zur Ausstattung.

Sie haben größere Displays – um 14 Zoll – als von älteren Modellen gewöhnt, was an schmaleren Displayrahmen liegt. Einige haben ein OLED-Panel, einige ein mattes, einige Touch, einige einen Stift. Alles zusammen schließt sich nicht aus; im Test verbaut HP im Dragonfly immerhin ein mattes Touch-Display mit Stift. Die OLEDs im Test spiegeln leider alle. Wir sprechen über 16:9 vs. 16:10 (und 3:2 von HP), über 90 und 120 Hz (Acer, Asus, Lenovo, Samsung) und über hohe Auflösungen.

Die Laufzeiten reichen dicke über den Tag, beim LG Gram mit 25 Stunden braucht man vielleicht sogar übers Wochenende kein Netzteil. Über USB-C laden sie alle, und alle können das Laden bei weniger als 100 Prozent stoppen, um den Akku zu schonen – bei diesen Laufzeiten akzeptabel. Als Prozessor kommt die aktuelle dreizehnte Core-i-Generation zum Einsatz, beim HP noch deren Vorgänger. Wir erklären die Unterschiede der CPUs, der Kühlsysteme und der resultierenden Geschwindigkeiten. Notebooks mit der aktuellen AMD-Generation waren noch nicht lieferbar.

Im Test: Acer Swift Go 14, Asus ZenBook 14X, HP Dragonfly Folio G3, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, LG Gram 14, MSI Summit E14 Flip, Samsung Galaxy Book3 Pro 14

Mit dabei: Florian Müssig

Moderation: Jörg Wirtgen

Die komplette Uplink-Folge 48.4 am heutigen Samstag bespricht zusätzlich Docking-Stationen (seit Freitag auf YouTube) und das Smartphone Google Pixel 7a (seit Dienstag auf YouTube).

Die c’t 13/2023 gibt’s am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android.

(jow)