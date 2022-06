Kompakter Mac-Abspieler für Apple Music

Als die Apple-Music-App noch iTunes hieß, gab es eine nützliche Funktion auf dem Mac: Den sogenannten MiniPlayer. Dieser erlaubte auf kompakter Fläche die Steuerung der aktuellen Musikwiedergabe. Eine Variante davon steckt zwar nach wie vor in der Anwendung, sie ist aber erstens deutlich größer, weil sie das Albumcover mit anzeigt, zweitens fehlen Features. Ein freier Entwickler hat dieses Manko nun erkannt und präsentiert eine unabhängige App als Ersatz.

Back to the future

Das kostenlose Programm namens Music MiniPlayer ist spezifisch als Nachbau von Apples zuletzt in iTunes 10 vorhandener Funktion angelegt. "A replica of the classic iTunes MiniPlayer to control Apple Music on modern macOS", führt der Entwickler Mario Guzman in der Beschreibung aus. Dabei nutzt er sogar das Look & Feel früherer macOS-Versionen inklusive der berühmten "Brushed Metal"-Farbgebung samt Fenstersteuerungsampel im noch nicht "flachen" Look, wie ihn macOS aktuell kennt.

Der Download wiegt ganze 5 MByte, ausgepackt sind es keine 10. Es ist nicht nötig, sich in Music MiniPlayer bei Apple Music einzuloggen – stattdessen steuert die kleine App einfach eine bereits offene Musik-Anwendung fern. Das Fenster, dass sich frei auf dem Bildschirm verteilen lässt, ist so klein, dass es nicht stört. Zudem hat Entwickler Guzman einige Funktionen nachgereicht, die Apple einst gar nicht angeboten hatte.

Mehr Funktionen als früher

Dazu gehört die Verfügbarkeit von Wiedergabelisten. Eine kleine Schublade unter dem Fenster ist dafür vorgesehen, die man per Klick öffnen kann. Dort stehen dann die vorhandenen Playlists aus der Musik-App zur Verfügung und können gestartet werden. Auch ein Shuffle-Modus und die Wiederholfunktion (einzelner Song / Album / Wiedergabeliste) sind hier zu finden.

Was allerdings fehlt, ist die Anzeige eines Albumcovers – doch genau das hätte eben zu viel Platz weggenommen. Guzman setzt sowieso auf "pixelperfekte" Genauigkeit, sodass wirklich schnell Retrogefühle aufkommen. Integriert ist zudem eine Oberfläche für Livestreams, etwa Radiosender aus Apple Music. Die App ist ein Universal Binary für Intel und Arm. Sie wurde in Swift geschrieben und läuft ab macOS 11 alias Big Sur. Wer noch mehr Retro möchte: Guzman hat auch eine eigene Variante des alten Musik-Widgets aus Apples eingestellter Dashboard-Oberfläche programmiert.

(bsc)