Kompaktes Ladegerät für Apple Watch und AirPods

Wer seine Apple-Geräte drahtlos aufladen möchte, benötigt verschiedene Arten von Hardware. So lässt sich die Computeruhr Apple Watch nach wie vor nicht mit standardisierten QI-Pads mit Strom versorgen und iPhone 12, 12 Pro, 12 mini und 12 Pro Max schaffen nur mit Apples proprietärem MagSafe-Standard die volle Ladepower.

Der Apple-Zubehörspezialist Satechi hat nun ein äußerst kompaktes Ladegerät vorgestellt, dass zumindest zwei beliebte Apple-Geräte mit Strom versorgen kann: Die Apple Watch aller Generationen plus AirPod mit induktiver Ladehülle sowie AirPod Pro. Dafür ist die Hardware sehr clever gestaltet: Sie besteht aus zwei Seiten. Auf der einen befindet sich die kreisrunde und mit Magnet ausgestattete Charging-Möglichkeit für die Apple Watch, auf der anderen eine Ladeschale für die AirPods und AirPods Pro in ihrer Hülle. Letztere ist von der Form her so gestaltet, dass die Stöpsel nicht wegrutschen – sie hat den genau passenden Formfaktor.

Ein Gerät mit zwei Seiten

Mit Strom versorgt wird der – nicht sonderlich kreativ benannte – USB-C Watch AirPods Charger über einen integrierten USB-C-Stecker. Diesen kann man etwa in einen USB-C-Port eines MacBooks oder eines iPad Pro mit USB-C-Anschluss stöpseln, das Ladegerät schließt dann fast bündig ab. Dann legt man Apple Watch oder AirPods / AirPods Pro einfach darauf und lässt sie laden. Das geht natürlich nur mit jeweils einem der Geräte, da dann die jeweils andere Lademöglichkeit auf der Unterseite liegt.

Neu ist diese Art der Hardware übrigens nicht. Satechi hatte auf die gleiche Hardware eine Ansteckladelösung für die Apple Watch sowie später ein ähnlich aufgebautes Miniladegerät für AirPods und AirPods Pro entwickelt. Dem Hersteller ist es nun gelungen, die notwendigen Komponenten weiter zu miniaturisieren, sodass die komplette Ladeelektronik für beide Apple-Produkte in ein einziges Gerät passt.

Gewicht unter 50 Gramm

Der USB-C Watch AirPods Charger kostet 50 Dollar und wird aktuell exklusiv im amerikanischen Apple Online Store zur Vorbestellung offeriert. Die Lieferung erfolgt in vier bis sechs Wochen. Die Hardware dürfte schnell auch in Europa verfügbar sein, der Preis könnte bei 55 bis 60 Euro liegen, wenn man sich die übliche Preispolitik von Satechi als Maßstab nimmt.

Mit 46 Gramm ist das doppelte Ladegerät schön leicht, die Abmessungen sind 1,4 mal 4,4 mal 5,8 Zentimeter. Es ist auch möglich, den USB-C Watch AirPods Charger einfach in ein USB-C-Ladegerät zu stecken. Ein eigenes Netzteil legt Satechi nicht bei. (bsc)