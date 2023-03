Kompaktkamera: Leica Q3 soll im Sommer mit 60 Megapixel-Sensor erscheinen

"Braucht man nicht, will man" schrieben wir 2019 in unserem Test der Leica Q2 – und ähnliches dürfte auch für den Nachfolger Q3 gelten. Mit der Q-Serie hat der Nobelhersteller eine in Formfaktor und Leistung einmalige Kombination geschaffen: Ein Vollformatsensor wird mit einem festen, aber lichtstarken Weitwinkelobjektiv in sehr kompaktes Magnesiumgehäuse mit elektronischem Sucher gepackt. Das ergibt eine Immer-Dabei-Kamera, die sich nicht für Straßenfotografie, sondern auch Event und Porträt eignet.

Die Modellpflege ist bei Leica immer recht vorsichtig, passt sich aber an aktuelle Trends an. Wie Leicarumors seit Monaten aus vielen Quellen zusammenträgt, bleibt das auch bei der Q3 so. Jetzt gibt es eine aktuelle Zusammenfassung. Größte Neuerung soll der Sensor der Leica M11 mit 60 Megapixeln sein. Dieser ist laut DXOmark derzeit das Beste, was im Vollformat machbar ist. Ebenso soll der Bildprozessor aus der M11 verbaut sein.

Klappdisplay und PD-Autofokus

Das Gehäuse der Q3 soll von der Q2 stammen, mit einer großen Neuerung: Die Tasten links neben dem Display fallen weg, denn es ist klapp- und schwenkbar - dem Trend zum Vlogging kann sich auch Leica nicht entziehen. Die Videoauflösung dafür soll 4K betragen, obwohl der Sensor 8K leisten könnte, soll das nicht vorgesehen sein. Auch das Objektiv der Q2 möchte Leica den unbestätigten Angaben zufolge beibehalten, dort ist es eine 28-Millimeter-Optik mit F1.7 als größter Blende. Neu ist ein Autofokus, der von Phasendetektion unterstützt wird, die Bildstabilisierung soll weiterhin über das Objektiv stattfinden.

Auch den Formfaktor des Akkus lässt Leica unverändert, er soll aber mehr Kapazität besitzen und per USB-C geladen werden können. Drahtlos ist das mit dem als Zubehör geplanten Handgriff möglich. Beim Speicher ist die Rede von "internal memory", was somit unklar ist: Die Q2 besitzt einen SD-Steckplatz, ob dieser wegfällt, ist noch nicht bestätigt.

Im Mai oder Juni 2023 soll die Leica Q3 offiziell vorgestellt werden. Nach den aktuellen Gerüchten wird sie noch teurer als die Q2, die derzeit rund 5600 Euro kostet (ab 5647 €).

(keh)