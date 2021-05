Kompatible Smart-Home-Geräte: Verbingungsstandard "Chip" wird zu "Matter"

Zahlreiche große Smart-Home-Firmen arbeiten an einem gemeinsamen Standard, der Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Software-Lösungen sicherstellen soll. Der dafür entwickelte Verbindungsstandard soll künftig nicht mehr "Connected Home over IP" (Chip) heißen, sondern "Matter". Das teilte die gerade frisch in "Connectivity Standards Alliance" umgetaufte Zigbee Alliance mit.

Matter wird unter anderem von den drei großen Smart-Assistant-Entwicklern Google, Amazon und Apple unterstützt. Mit der ehemaligen Zigbee Alliance sind zahlreiche weitere Unternehmen an Bord, darunter etwa Ikea, Samsung und Signify (Philips Hue). Insgesamt mischen bei Matter über 170 Firmen mit.

Bluetooth LE, Wi-Fi und Thread

Als einheitlicher Verbindungsstandard sollen Matter-Geräte problemlos mit Alexa, HomeKit oder Google Assistant laufen. Der Standard unterstützt neben Bluetooth Low Energy auch Wi-Fi und Thread. Dieser IP-basierte Funkstandard basiert auf dem Internet Protocol Version 6. Weitere Systeme wie Ethernet oder Mobilfunk könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Herstellern von Smart-Home-Geräten soll Matter lizenzfrei zur Verfügung gestellt werden. Eine Standardisierung der verschiedenen Smart-Home-Bedienoberflächen ist dagegen nicht geplant – Matter soll bisherige Systeme ergänzen, nicht ablösen. Geräte, die Matter unterstützen, sollen anhand des Logos zu erkennen sein.

Erste Zertifizierungen für den Matter-Standard sollen Ende des Jahres vergeben werden, danach könnten die Smart-Home-Geräte auf den Markt kommen. Matter eignet sich beispielsweise für smarte Lampen, Jalousien und Türschlösser, könnte aber auch Vorteile für Fernseher und Wi-Fi-Router bieten.

(dahe)