Komplett neues 5G-iPad mit X55-Baseband ab 2021

Wünsche nach einem iPad Pro mit vielen neuen Features wird Apple womöglich erst 2021 erfüllen. Das behaupten zumindest Stimmen aus Asien, die Zugriff auf die Lieferkette des Konzerns haben sollen. Der Twitter-Account @L0vetodream, der in der Vergangenheit in Sachen Apple-Prophezeiungen häufiger richtig lag, schrieb am Mittwoch, dass er vernommen hat, dass das nächste Profi-Tablet des Unternehmens im ersten oder zweiten Quartal kommenden Jahres erscheint.

5G, Mini LED, A14X

Die Hardware-Ausstattung ist interessant: Apple plant offenbar ein Display mit Mini-LED-Backlight, auf das die Gerüchteküche schon seit längerem wartet, ebenso wie einen 5G-Funkchip, der laut @L0vetodream auf dem X55-Baseband von Qualcomm basiert. Letzteres könnte auch im "iPhone 12" stecken, das für Herbst 2020 erwartet wird.

Das X55-Modem unterstützt sowohl Sub-6-GHz-Netze als auch mmWave für ultraschnellen Datentransfer im Nahbereich – sofern entsprechende Basisstationen der Mobilfunkprovider vorhanden sind. Als SoC dürfte Apple den noch unbekannten "A14X" verbauen, einen auf dem "A14" aus dem "iPhone 12" basierenden Prozessor mit iPad-Anpassungen.

Man muss Geduld haben

Der Termin erstes Halbjahr 2021 ist noch eine ganze Weile hin. Andere Beobachter wie der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo vom Investmenthaus TF International Securities aus Taiwan und der zunehmend richtig liegende Leaker Jon Prosser sprachen Anfangs von einem Releasetermin Ende 2020. Allerdings scheint Apples Mini-LED-Produktion aufgrund der Corona-Krise langsamer hochzufahren als geplant.

Das iPad Pro 2020 war im Vergleich zum Vorgänger eine Hardware-Enttäuschung. So verbaut Apple mit dem A12Z-Chip nur einen minimal flotteren Prozessor als beim Vorgängermodell. Einzige weitere zentrale Hardware-Neuerung ist eine zusätzliche Ultra-Wide-Kamera samt LIDAR-Sensor für AR-Anwendungen.

(bsc)