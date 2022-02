Komplette Neugestaltung: Microsoft bringt neues Outlook auf den Mac

Nach langer Testphase führt Microsoft das "neue Outlook" auf Macs ein: Mit Version 16.58 des E-Mail-Clients wird die komplett überarbeitete, einheitlichere Bedienoberfläche jetzt offensichtlich als Standard ausgeliefert. Das neue Outlook unterstützt Exchange-Online-, IMAP-, Outlook.com-, Google-, iCloud- und POP-Accounts.

Ausgenommen von dem Umzug bleiben vorerst Nutzer mit On-Premises-Exchange-Accounts, sie sehen weiter die altbekannte Bedienoberfläche. Support dafür folgt aber bald, wie Microsoft mitteilte. Ein Einrichtungsassistent soll Nutzern den Umstieg erleichtern und ermöglichen, Anpassungen vorzunehmen – etwa hinsichtlich Textgröße und Farbgestaltung.

Einheitlichere Bedienoberfläche, neue Funktionen

Mit dem neuen Outlook will Microsoft die Bedienoberfläche von Outlook über Plattformen hinweg vereinheitlichen und verspricht ein simpleres Design für den überfrachteten E-Mail-Client. Zu den Neuerungen gehört etwa die aus der iOS-Version bekannte Trennung der Inbox in "relevante" und "sonstige" Mails.

Mac-Nutzer sind außerdem in der Lage, die Symbolleiste anzupassen und eine neue Tagesansicht sowie eine 3-Tage-Kalenderansicht einzublenden. Laut Microsoft ist die Suche leistungsfähiger, der Abgleich schneller und verschiedene Dinge wie die Meeting-Terminplanung einfacher.

Fehlende Funktionen sollen folgen

Dem neuen Outlook fehlen noch eine Reihe an durchaus grundlegenden Funktionen, die Microsoft aber demnächst nachliefern will: Darunter fällt der Support für Kontaktlisten ebenso wie lokale Ordner – und erweiterte Markierungsfunktionen. Auch das Importieren und Exportieren von .olm (Outlook for Mac File Format) sowie .pst-Dateien ist noch nicht möglich.

Microsoft lässt Nutzern die Rückkehr zur alten Outlook-Version offen: Die "Legacy"-Version des E-Mail-Clients lässt sich jederzeit über das "Hilfe"-Menü wiederherstellen – dafür ist nur ein Neustart des Programms erforderlich. Der Wechsel zum neuen Outlook bleibt weiterhin möglich.

(lbe)