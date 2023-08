Konferenz Agile HR: Zusätzliche Online-Workshops und Frühbucherrabatt verlängert

Die Onlinekonferenz Agile HR Day, die Heise gemeinsam mit IT Agile in diesem Jahr zum ersten Mal ausrichtet, wird durch zwei halbtägige Workshops ergänzt. Bei der Konferenz am 20. September dreht sich alles um die Transformation klassischer Berufsbilder hin zu agileren Rollen, zeitgemäße Fort- und Weiterbildung sowie moderne Lernkultur durch eine agile Grundhaltung

Fachleute aus Bereichen wie Change Management und agiler Transformation bieten im Rahmen dieser Konferenz Einblicke in ihre berufliche Praxis. Wer teilnimmt, bekommt bewährte und neue Werkzeuge an die Hand, um in der eigenen HR-Abteilung Änderungen anzustoßen. Ein Auszug:

Zwei ergänzende Workshops vertiefen das Wissen

Im Anschluss an die Konferenz finden zwei halbtägige Online-Workshops statt:·

Beide Workshops starten jeweils um 09:00 und enden um 12:30 Uhr .

Die Workshops richten sich an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Interesse an agiler Arbeitskultur: So erfahren sie im Workshop Transformative Synergien und Erfolgsfaktoren für die Personalarbeit am 25. September von Sabine Weber, welche Verbindungen zwischen agilen Werten und sozialer Nachhaltigkeit bestehen. Dabei haben sie auch die Gelegenheit, sich mit anderen Personalerinnen auszutauschen und Herausforderungen zu diskutieren.

Im Workshop Von "Doing agile" zu "Being agile" am 27. September helfen Chris Steindel und Amelie Baiter den Teilnehmenden dabei, ein Change-Konzept zu erarbeiten und herauszufinden, welche Schritte sie als Nächstes gehen können, um die für sie in ihrem individuellen Kontext wichtigsten Impulse umzusetzen.

Tickets noch mit Frühbucherrabatt verfügbar

Der Agile HR Day ist eine Kooperation von iX, der Heise-Tochter dpunkt.verlag und den agilen Unternehmen it-agile, agile academy und den Produktwerkern. Die Tickets sind noch bis zum 04. September zum Frühbucherpreis von 219 Euro (zzgl. MwSt.) erhältlich und stehen über den Ticket-Shop bereit. Teams können von weiteren Vergünstigungen profitieren, ab drei Personen werden bei der Ticketbuchung im Shop automatisch Rabatte abgezogen. Weitere Informationen zu den Inhalten und dem Ablauf des Agile HR Day finden sich im Programm auf der Veranstaltungs-Website.

(fms)