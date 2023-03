Konferenz Digital Design & UX Next in München: Jetzt noch Vortrag einreichen

Am 14. und 15. Juni feiert in München die Digital Design & UX Next ihre Premiere. An zwei Tagen beschäftigen sich 20 Vorträge mit der Gestaltung digitalen Materials. Die Konferenz macht die ganzheitliche Gestaltung guter digitaler Produkte zum Thema, denn Programmieren ist nicht alles: Software und andere digitale Produkte benötigen die richtige Schnittstelle zu uns Menschen.

Expertisen wie UX Design, Produktmanagement und Testen müssen in interdisziplinären Teams zusammenkommen, um Technologiepotenziale zu erkennen und zu nutzen. Digital Design ist eine Profession mit Handwerkszeug und Materialkunde.

Die von dpunkt.verlag und heise Developer in Zusammenarbeit mit MaibornWolff ausgerichtete Digital Design & UX Next richtet sich in erster Linie an Produkt- und Servicemanager, Usability & User Experience Professionals, Digital Designer, Requirement Engineers und Product Owner.

Vorträge gesucht

Noch bis zum 13. März suchen die Veranstalter Vorschläge für praxisnahe Vorträge (40 Minuten) und ganztägige Workshops. Mögliche Themen sind:

Methoden und Prozesse zum Gestalten digitaler Produkte

Fähigkeiten, die in Design-Teams erforderlich sind

Kooperation zwischen Developern, Designern und Stakeholdern

Die richtige Teamzusammensetzung für das Design

Erfahrungen mit Gestaltungs- und Prototyping-Tools

Designthemen in agilen Prozessen

Erfahrungsberichte sind besonders gern gesehen. Wer über den Verlauf der Digital Design & UX informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen. Der Hashtag für Twitter lautet #DDUX.

Das Programm wird voraussichtlich Anfang April veröffentlicht.

