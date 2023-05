Konferenz zu Digital Design in München: Frühbucherrabatt gilt jetzt bis 24. Mai

Die Konferenz Digital Design & UX Next feiert am 14. und 15. Juni in München ihre Premiere. An anderthalb Tagen setzen sich 20 Vorträge mit der Gestaltung digitalen Materials auseinander. Tickets zum vergünstigten Frühbucherpreis sind nun noch bis zum 24. Juni erhältlich.

Im Fokus der Digital Design & UX Next steht die ganzheitliche Gestaltung guter digitaler Produkte. Software und andere digitale Produkte benötigen nicht nur funktionstüchtigen Code, sondern die richtige Schnittstelle zu uns Menschen. Expertisen wie UX Design, Produktmanagement und Testen müssen in interdisziplinären Teams zusammenkommen, um Technologiepotenziale zu erkennen und zu nutzen. Digital Design ist eine Profession mit Handwerkszeug und Materialkunde.

Die von dpunkt.verlag und heise Developer in Zusammenarbeit mit MaibornWolff ausgerichtete Konferenz richtet sich in erster Linie an Produkt- und Servicemanager, Usability & User Experience Professionals, Digital Designer, Requirement Engineers und Product Owner.

Digital Design und UX-Expertise

Das Programm bietet in zwei Tracks unter anderem folgende Vorträge:

Sind Digital Designer die neuen Product Owner?

UX in der Robotik – Der Arbeitsalltag zwischen Mensch und Maschine

Vom UX-Neuling zum Experten: Wie UX ein integrierter Teil der Produktentwicklung wurde

Digital Design Detectives: Was ist wichtiger – ermitteln oder gestalten?

UX trifft KI: Sind Digital Designer mit ihren Ideen noch zu retten?

Keynotes und Workshops

Die Eröffnungs-Keynote "Gestaltung im Digitalen Wandel" zeigt, wie wichtig der Blick über den Tellerrand ist. Am zweiten Tag steht in der Keynote "Das Leben dauert länger als die Schönheit" die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Den ersten Tag rundet eine interaktive Diskussion ab.

Tickets für die Konferenz sind jetzt noch bis zum 24. Mai zum Frühbucherpreis von 559 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) verfügbar. Die Halbtages-Workshops "Unser Schweizer Taschenmesser für Digital Design – Grundmodelle als Basis deines Methodenkoffers", "You don’t know your User – Ein spielerischer Workshop für mehr Empathie und zielsichere Anforderungen" und "Chancen packen und Hürden überwinden – Ideen und Strategien, um Digital Design deiner Organisation zu verankern" kosten jeweils 250 Euro. Tickets für den Ganztages-Workshop "Mission Impossible – Wenn ein Wahnsinns-Digitalisierungsprojekt durch Methode zum Abschluss kommt" sind für 450 Euro erhältlich.

Wer über den Verlauf der Digital Design & UX Next informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Twitter-Hashtag lautet #DDUX.

(rme)