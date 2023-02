Konferenz zu IIoT und IoT: Noch Frühbuchertickets für die building IoT sichern

Am 26. und 27. April 2023 findet die building IoT statt. Für die achte Auflage der Konferenz haben die Veranstalter heise Developer, iX und der dpunkt.verlag München als Veranstaltungsort ausgewählt. Noch bis zum 7. März sind Tickets zum vergünstigten Frühbucherpreis erhältlich.

Die building IoT 2023 richtet sich an diejenigen, die Anwendungen und Produkte für das Internet der Dinge erstellen. In diesem Jahr steht das Thema IIoT noch stärker im Fokus als in den vergangenen Jahren.

Edge, Security, Datenanalyse

Das Programm der Konferenz bietet an zwei Tagen gut 30 Vorträge, die Themen von der Verarbeitung am Sensor und der Edge über die Datenanalyse bis zu Cybersecurity behandeln, darunter:

Sicheres Edge-Computing mit Kubernetes

Rust auf dem Mikrocontroller

Eclipse Sparkplug

Datenanalyse für das IIoT

IoT Cybersecurity: EU-Normen-Update

Zeitreihendatenbanken für das IoT

Sichere Authentifizierung von IIoT-Komponenten

Tickets für die building IoT 2023 sind noch bis zum 7. März zum Frühbucherpreis von 899 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) erhältlich. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag für die diesjährige building IoT lautet #bIoT23.

(rme)