Konferenz zu Machine Learning: Noch bis 27. März vergünstigte Tickets sichern

Am 10. und 11. Mai findet die Minds Mastering Machines 2023 in Karlsruhe statt. Die Veranstalter iX, heise Developer und dpunkt.verlag haben den Frühbucherrabatt für die sechste Auflage der Machine-Learning-Konferenz bis zum 27. März verlängert.

Die Minds Mastering Machines ist seit 2018 die Fachkonferenz für Data Scientists, Data Engineers und Developer, die Machine-Learning-Projekte in die Realität umsetzen. Sie erhalten tiefe Einblicke in die Konzepte von ML und die aktuellen Entwicklungen sowie Herausforderungen für KI-Projekte.

AI Act, Resilienz, Cybersecurity und Large Language Models

Das Programm der Konferenz bietet an zwei Tagen gut 30 Vorträge in drei Tracks unter anderem zu folgenden Themen:

Large Language Models auf eigene Daten anwenden

Resilientes Machine Learning

KI trifft Cybersecurity

MLOps mit Argo Workflows und Kubernetes

Föderiertes Lernen von der Theorie bis zur Umsetzung

Neuronale Netze optimieren

Einblick in den Artificial Intelligence Act (EU AI Act)

Artificial General Intelligence (AGI) – die fehlenden drei Prozent

Eröffnungs-Keynote zu ChatGPT und Co

Die Eröffnungs-Keynote mit dem Titel "Ethische Fragestellungen um Conversational AI – A Search for the 'Truth'?" hält Anne Lauscher: ChatGPT und Co produzieren oft hilfreiche Antworten auf unterschiedlichste Eingaben und werden zunehmend Einzug ins tägliche Leben halten. Allerdings hat Conversational AI noch zahlreiche Mängel, die die verantwortungsvolle Kommunikation bedrohen. Die Systeme produzieren regelmäßig faktisch falsche Aussagen oder übernehmen Stereotypen und Vorurteile. In ihrer Keynote betrachtet die mehrfach ausgezeichnete Data-Science-Professorin diese Probleme und deren Ursachen und stellt die Frage nach der "Wahrheit".

Tickets für die Minds Mastering Machines sind nun noch bis zum 27. März zum Frühbucherpreis von 899 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) erhältlich. Die Workshops "MLOps – wie bringt man ein ML-Modell in Produktion und hält es dort?" und "Schritt für Schritt zur Erklärbaren KI", die am Vortag der Konferenz, dem 9. Mai, stattfinden, kosten jeweils 549 Euro. Daneben gibt es vergünstigte Kombitickets für Konferenz und Workshop.

Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag für die Minds Mastering Machines 2023 lautet #m3_2023.

