Konferenz zu Machine Learning: Vorträge für die Minds Mastering Machines gesucht

Am 10. und 11. Mai findet die Minds Mastering Machines 2023 statt. Die sechste Auflage der von iX, heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichteten Machine-Learning-Konferenz kehrt nächstes Jahr nach Karlsruhe zurück.

Die Minds Mastering Machines wendet sich mit ihrem technischen Schwerpunkt an Fachleute, die ML-Projekte in die technische Realität umsetzen, darunter Data Scientists, Data Engineers, Softwareentwickler und Softwarearchitektinnen. Am Vortag der Konferenz sind am 9. Mai ganztägige Workshops geplant.

Vorträge und Workshops gesucht, Erfahrungsberichte gewünscht

Im Call for Proposals suchen die Veranstalter bis zum 9. Januar 2023 Vorträge mit einer Länge von 40 Minuten und ganztägige Workshops unter anderem zu folgenden Themen:

MLOps

Natural Language Processing

Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning

ML-Frameworks

Federated Learning

Modellvalidierung

CNNs, DNNs und RNNs

Active Learning

Cloud-Angebote und spezielle ML-Hardware

Besonders gern gesehen sind Erfahrungsberichte. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag für die Minds Mastering Machines 2023 lautet #m3_2023.

(rme)