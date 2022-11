Konkurrenz zu Sony: Nikons Z8 soll Sensor der Z9 bekommen

Am oberen Ende von Nikons Produktpalette steht die spiegellose Profikamera Z9 für rund 6000 Euro. Das nächstkleinere Modell, die Z7 II kostet nur etwas mehr als die Hälfte und wurde schon vor einem Jahr vorgestellt. Schon seit Längerem erscheint es daher logisch, dass zwischen diese beiden Vollformatkameras noch eine Z8 passen würde.

Und wie auch bei anderen Herstellern gibt es vor dem Ende eines Jahres auch zur Z8 neue Gerüchte, die im Falle der Nikon aber recht glaubhaft erscheinen. Ein Anhaltspunkt ist ein Interview mit Nikon-Chef Toshikazu Umatate, der Ende Oktober 2022 sagte, dass Features der Z9 auch in andere Kameras Einzug halten sollen. Nikonrumours will nun erfahren haben, dass die Z8 den Sensor der Z9 bekommen soll.

Preisliche Konkurrenz zu Sony

Damit könnte die Z8 nicht direkt mit der brandneuen Sony A7r V konkurrieren, die es auf 61 Megapixel bringt, denn der Sensor der Z9 liefert nur 43 Megapixel. Dennoch gehen einige Beobachter davon aus, dass Nikon mit dem Preis der A7r V gleichziehen will, was dann 4500 Euro für den Body bedeuten würde – das liegt gut im Mittel zwischen Z7 II und Z9.

Das große Gehäuse der Z9 mit zwei Griffen soll die Z8 aber nicht bekommen, vielmehr soll sich Nikon an der Z7 orientieren. Das typische Dach, in dem bei DSRLs das Prisma sitzt, würde damit erhalten bleiben. Den Platz will Nikon dem Vernehmen nach für einen verbesserten Sucher nutzen. Eine Parallele zur Z9 soll zudem ein verbesserter Autofokus sein.

Zu Serienbildgeschwindigkeit und Videofunktionen gibt es noch keine konkreten Angaben, vermutlich wird Nikon hier gegenüber der Z9 Beschränkungen vornehmen, um die Produktpalette zu differenzieren. Etwas konkreter sind die Gerüchte zu möglichen Terminen. Nikonrumours rechnet damit, dass die Z8 im ersten Quartal 2023 angekündigt werden könnte und dann gegen Mai 2023 auf den Markt kommt. Den nicht genannten Quellen zufolge ist die technische Entwicklung bereits abgeschlossen, Nikon soll vor allem noch mit Knappheiten bei einigen Bauteilen kämpfen – wie derzeit fast alle Hersteller.

(keh)