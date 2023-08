Kontaktloses iPhone-Kartenterminal: Apple-Dienst startet in Kontinentaleuropa

Apples "Tap to Pay"-Dienst nimmt Fahrt auf. Seit Dienstag ist es Händlern in den Niederlanden möglich, ein iPhone als NFC-Kartenterminal einzusetzen und damit kontaktlose Zahlungen vor Ort entgegenzunehmen, ohne weitere spezialisierte Hardware dafür zu benötigen. Der Kunde muss zur Zahlung seine NFC-fähige Karte oder ein Smartphone mit Apple Pay respektive Google Pay lediglich direkt an das iPhone bringen.

Drittanbieter wickeln Zahlungen ab

Mit den Niederlanden deckt der Apple-Dienst jetzt ein erstes Land der Europäischen Union ab, weitere Regionen in Kontinentaleuropa dürften somit bald folgen. Ein Starttermin für Deutschland liegt bislang nicht vor. Tap to Pay war im vergangenen Jahr in den USA gestartet und ist bislang außerdem erst in Großbritannien, Australien und Taiwan verfügbar.

Das Annehmen von Zahlungen über die NFC-Schnittstelle hat Apple für Dritte geöffnet: Der Zahlungsvorgang wird also nicht über Apple abgewickelt, sondern über Branchendienste, die das unterstützen. In den Niederlanden bieten das zum Start etwa die auch in Deutschland aktiven Zahlungsdienstleister Sumup und Adyen an, weitere wie Stripe sollen folgen. Apple selbst setzt den Dienst in ersten hauseigenen Ladengeschäften ein und dürfte das künftig auch in seine niederländischen Filialen bringen.

Beim Bezahlen darf nur Apple Pay auf NFC zugreifen

Auf der Bezahlseite darf bislang nur Apples eigener Apple-Pay-Dienst die NFC-Schnittstelle nutzen, andere NFC-Wallets sind in iOS nicht zulässig. Die EU-Kommission sieht darin einen Wettbewerbsverstoß und könnte auch mithilfe des Digital Markets Acts versuchen, Apple zu einer Öffnung zu zwingen. Endnutzer können "Tap to Pay" nur beim Einkaufen verwenden und natürlich auch nur dann, wenn der jeweilige Händler das anbietet. Eine direkte Übermittlung kleinerer oder größerer Geldbeträge zwischen zwei privaten iPhones ist damit nicht möglich.

