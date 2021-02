Konzept-Handy: Xiaomi probiert's ohne Anschlüsse

Xiaomi spielt mit der Idee eines Handys ohne Anschlüsse: Das chinesische Unternehmen hat ein Konzept-Smartphone gezeigt, dessen Display sich über alle vier Ränder wölbt. Sogenannte "Waterfall"-Displays kennt man von anderen Smartphones, die Galaxy-S-Reihe von Samsung hat sie populär gemacht.

Allerdings windet sich das Display üblicherweise nur an den beiden Seiten um den Handy-Körper. Oben und unten bleibt dadurch Platz für Lautsprecher, den Ladeanschluss und die Kamera frei. Das Xiaomi-Konzepthandy bringt solche Elemente anderweitig unter: Die Frontkamera wandert unter das Panel, das auch als Lautsprecher fungieren soll – Details nennt Xiaomi nicht.

Kabelloses Laden

Physische Bedienelemente wie beispielsweise Lautstärke-Buttons lassen sich einfach in der Software nachbauen, als Ersatz für die physische SIM-Karte gibt es die eSIM. Ein großer Nachteil eines solchen Handys wäre aber die fehlende Ladeschnittstelle. Das Handy müsste drahtlos geladen werden.

Das ist bereits über mehrere Ladestandards möglich, allerdings laden Qi und Co. deutlich langsamer als das USB-Kabel. Xiaomi hat in den vergangenen Monaten drahtlose Ladetechnik vorgestellt, die Handys flotter als bisher verfügbare Technik laden soll. Die "Mi Wireless Charging Technology" soll 80 Watt kabellos in den Smartphone-Akku pumpen. Ein 4000-mAh-Akku – bei aktuellen Smartphones eine gängige Größe – lasse sich damit in einer Minute auf 10 Prozent aufladen, erklärt Xiaomi.

Mit Mi Air Charge hat das chinesische Unternehmen außerdem eine große Ladebox gezeigt, die Gadgets über mehrere Meter und durch Objekte hindurch aufladen kann. Wie das anschlussfreie Handy handelt es sich dabei allerdings um reine Konzepte: Ob und wann solche Geräte jemals in den Handel kommen werden, ist nicht bekannt.

(dahe)