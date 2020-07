Kooperation mit Bethesda: Amazon macht "Fallout" zur TV-Serie

Amazon arbeitet an einer TV-Serie im Universum der beliebten Spielereihe "Fallout". Das hat Publisher Bethesda mit einem kurzen Teaser-Video auf Twitter angekündigt. Demnach wird die Serie von der Produktionsfirma Kilter Studios umgesetzt.

Weitere Informationen hat Bethesda nicht verraten. Das Branchenmagazin Hollywood Reporter berichtet allerdings, dass auch die Bethesda-Mitarbeiter Todd Howard und James Altman an der Entwicklung beteiligt sein werden. Howard ist Chefentwickler bei Bethesda und in der Community das öffentliche Gesicht des Unternehmens. Wann die "Fallout"-TV-Serie ausgestrahlt wird, ist offen. Die Produktion steht derzeit noch am Anfang, schreibt Hollywood Reporter. Federführend sind demnach Lisa Joy und Jonah Nolan, die auch die TV-Serie "Westworld" produziert haben.

Neues Spiel nicht in Aussicht

Die Videospielreihe "Fallout" gehört zu den beliebtesten Rollenspielserien auf PC und Konsolen. "Fallout" versetzt den Spieler in eine postnukleare Spielwelt, die Retro-Charme mit Futurismus verbindet. Die Spielereihe ist bekannt für ihren dunklen Humor.

Der jüngste Serienableger konnte aber nicht überzeugen: "Fallout 76" war Bethesdas erster Versuch, die "Fallout"-Reihe in ein Mehrspieler-Setting zu übersetzen. Zum Start floppte "Fallout 76" unter anderem wegen zahlloser technischer Mängel. Kritisiert wurde außerdem oft das Monetarisierungsmodell, das trotz Vollpreis auf zahlreiche Ingame-Käufe setzte.

Bis ein neues Fallout-Spiel auf den Markt kommt, dürften noch Jahre vergehen: Bethesda arbeitet derzeit an dem Sci-Fi-Spiel "Starfield". Bereits angekündigt ist außerdem "The Elder Scrolls 6", der langersehnte Nachfolger von "Skyrim". Ein neuer "Fallout"-Teil steht voraussichtlich erst danach auf dem Plan.

