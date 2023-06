Teure API-Preise bei Reddit: Beliebte Dritt-Anwendung Apollo wird eingestellt

Noch vor einem angekündigten Protesttag auf Reddit gegen die angekündigten Änderungen beim API-Zugriff auf die Plattform wurde für eine der beliebtesten Dritt-Anwendungen jetzt das Aus angekündigt. Apollo für iOS wird Ende des Monats eingestellt, weil der Entwickler Christian Selig die erwarteten mehr als zwei Millionen US-Dollar pro Monat nicht bezahlen kann. Gleichzeitig erhebt er schwere Vorwürfe gegen Verantwortliche bei Reddit: Diese würden über Gespräche mit ihm Lügen verbreiten. Beides zusammen mache es ihm unmöglich, die App weiterzubetreiben, schreibt Selig in einem umfangreichen Reddit-Eintrag, der auf der Plattform immens populär ist. Reddit-Chef Steve Huffman hat angekündigt, am heutigen Freitag Fragen zu den API-Änderungen zu beantworten.

Dritt-Anwendungen für Reddit vor dem Aus?

Nachdem der API-Zugriff für Dritt-Anwendungen wie Apollo bisher kostenfrei war, hat Reddit im April angekündigt, dafür künftig Geld verlangen zu wollen – damals wurden aber noch keine Preise genannt. Das ist erst vergangene Woche geschehen, und die Zahlen haben große Kritik ausgelöst. Allein auf Apollo würden demnach Zusatzkosten von 20 Millionen US-Dollar zukommen, hat deren Entwickler Christian Selig vorgerechnet, bei ungefähr 1,5 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Damit sind die Preise eher im Bereich dessen, was Twitter jetzt verlangt und wofür Elon Musk massiv kritisiert wurde. Die Befürchtung, dass damit eine komplette Entwicklerszene abgewickelt wird, scheint sich nun zu bestätigen.

In dem Eintrag auf Reddit rechnet Selig vor, dass die Preise Apollo etwa 2,50 US-Dollar pro Nutzer und Nutzerinnen kosten würden. Gleichzeitig könne man aus Reddits Zahlen errechnen, dass die Plattform für eigene Nutzer und Nutzerinnen von Kosten in Höhe von gerade einmal 0,12 US-Dollar ausgehe. Von Dritt-Anwendungen das 20-fache zu verlangen, erscheine ihm nicht "auf der Realität zu basieren", wie man es bei Reddit behauptet habe. Weiterhin wirft er den Verantwortlichen vor, über Gespräche mit ihm Lügen zu verbreiten, das könne er auch belegen, denn er habe die aufgezeichnet. Bei ihm in Kanada sei das legal. Viel Kritik übt er schließlich an der geringen Vorlaufzeit; die Gebühren sollen bereits ab Juli erhoben werden. Die Zeit reiche bei Weitem nicht für eventuelle Änderungen aus.

Kritik an Reddit wächst und wächst

Mit der Einstellung der beliebten Dritt-Anwendungen für Reddit kommt Selig nun auch plattformweiten Protesten gegen die API-Änderungen zuvor, die für kommenden Monat angekündigt wurden. Unzählige Unterbereiche werden dann von den jeweiligen Moderatoren für mindestens zwei Tage geschlossen, um Reddit zum Umdenken zu bewegen. Begründet wird die drastische Maßnahme unter anderem damit, dass die Arbeit als Moderator ohne Drittanwendungen wie etwa Apollo unmöglich wird. Sollte Reddit nicht auf die Community zugehen, werde man gemeinsam über weitere Maßnahmen beratschlagen. Das Funktionieren von Reddit beruht zu großen Teilen auf der freiwilligen und nicht vergüteten Arbeit dieser Moderatoren, die etwa unerwünschte Inhalte, Spam und Hetze fernhalten.

Reddit selbst hat jetzt eine Reaktion auf die Welle an Kritik angekündigt, am heutigen Freitag will sich CEO Steve "spez" Huffman in einem AMA ("Ask me Anything") den Fragen der Nutzerschaft stellen. Das Interesse dürfte riesig sein und es ist fraglich, ob er die Situation beruhigen kann. Aus Protest gegen die API-Regel wollen allein mehr als 1500 sogenannte Subreddits teilnehmen, die jeweils mehr als 100.000 Nutzerinnen und Nutzer haben. Die Gesamtzahl liegt viel höher, und wenn es kommende Woche still wird auf Reddit, dürfte für die Plattform deutlich werden, wie wichtig die Arbeit der Moderatoren für deren Funktionieren ist. Das Unternehmen hat erst diese Woche Stellenkürzungen angekündigt und will die Gewinnzone erreichen. Geplant ist ein Börsengang.

(mho)