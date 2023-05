Streaming-Dienst: Disney+ verliert zahlreiche Serien

Disney+ verliert ab dem 26. Mai Dutzende Streaming-Inhalte, berichtet das Branchenmagazin Deadline. Betroffen sind vorrangig Serien, aber auch einige Filme aus dem Portfolio von Disney+. Mit dem Schritt will Disney dem Bericht zufolge Kosten einsparen.

Eine Liste mit Filmen und Serien, die von Disney+ verschwinden, hat Deadline veröffentlicht. Zu den prominenteren Inhalten der Liste gehören Titel wie "Willow", "The World according to Jeff Goldblum" und "Big Shot". In den USA streicht Disney auch Inhalte bei seinem Streaming-Dienst Hulu, der in Deutschland nicht verfügbar ist.

Disney hat bisher nicht bestätigt, ob die von Deadline genannten Serien und Filme tatsächlich vom Streaming-Dienst entfernt werden. In der deutschen App gibt es bei den Titeln bislang keine Texthinweise darauf, dass sie möglicherweise bald entfernt werden könnten.

Disney+ verliert Abonnenten

Disney+ hat im jüngsten Quartal Abonnenten verloren – schon zum zweiten Mal in Folge. Im Vorquartal hatte Disney+ noch 161,8 Millionen Abonnenten, zuletzt waren es nur noch 157,8 Millionen. Disneys Streaming-Sparte machte insgesamt einen Verlust von 659 Millionen US-Dollar, etwa 602,7 Millionen Euro.

Disney-Boss Bob Iger, der im November als Disney-Chef zurückkehrte und Bob Chapek ablöste, möchte angesichts solcher Zahlen wieder verstärkt auf das traditionelle Geschäft mit exklusiven Kinostarts und dem Verkauf von Film- und Serienlizenzen setzen. Das Unternehmen möchte Filme und Serien außerdem wieder an Konkurrenten lizenzieren, um Umsatz zu generieren, berichtet Bloomberg.

Die Zeiten, in denen Disney sein Streaming-Geschäft auch bei neuen Filmen priorisierte, scheinen vorbei. Iger möchte in den kommenden Jahren wieder größere Exklusivzeiträume einsetzen, in denen Filmstarts ausschließlich im Kino zu sehen sind. Zwischenzeitlich erschienen Disney-Eigenproduktionen entweder direkt oder nur leicht zeitversetzt auf Disney+. In den USA stehen laut Iger zudem Preiserhöhungen für das Werbeabo von Disney+ an. In Deutschland gibt es dieses Angebot noch nicht.

(dahe)