Kostenlose Make-Artikel für Lehrer

Unter dem Motto „Leichter lehren mit verständlichen Projekten“ startet Make ein neues Angebot, das sich an Lehrerinnen und Lehrer von MINT-Fächern richtet. Auf unserer neuen Web-Seite "Make Education" stellen wir ab sofort jeden Monat 5 kostenlose Artikel als PDF zum Download bereit. Die PDFs sind ausgewählte Artikel aus früheren Make-Ausgaben und enthalten Projekte, die sich thematisch gut in den MINT-Unterricht oder in Projekten oder Projektwochen einbinden lassen.

Los geht es mit Artikeln zum Bau eines Spektroskops aus Haushaltsmitteln, Stromerzeugung mit Piezo- und Peltierelementen, einem Holographie-Mikroskop aus 3D-Druckteilen und einem Pi sowie Magnetismus-Experimenten mit Ferrofluiden.

Im Unterschied zu herkömmlichen MINT-Unterrichtsmaterialien bieten viele Artikel der Make Inhalte mit aktuellen Techniken und Alltagsbezügen der Schülerinnen und Schüler wie Smartphone, Internet, Social Media, IoT, WLAN, 3D-Druck, Sound, Licht, Gaming, E-Mobilität, Robotik, KI usw.

Die Vorteile des projektbezogenen Lernens liegen in der Wirkung des aktiven Handelns für einen besseren Lernprozess. Learning by doing, Learning from experience fördert das Verstehen des Themas, statt nur Wissen darüber anzusammeln. Der Lernprozess wird als positive Erfahrung erlebt. Je erfolgreicher und zufriedener die Schüler, desto besser und leichter für die Lehrerinnen und Lehrer.

Um die PDFs kostenlos herunter laden zu können, ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Ein monatlicher Newsletter informiert Sie über neu hinzugekommene Artikel und in welche Fächern und Altersgruppen sie passen.

Darüber hinaus sucht Make engagierte Lehrerinnen und Lehrer die Lust haben, Maker-Projekte in den Unterricht zu bringen und der Redaktion dabei helfen, weitere Make-Artikel aufzubereiten und daraus Unterrichtsmaterialien zu erstellen, die wir im Rahmen von Make Education kostenlos zur Verfügung stellen. Bei Interesse: Mail an info@make-magazin.de

(dab)