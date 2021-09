Kostenlose Online-Konferenz zu Storage startet am 27. Oktober

Am 27. Oktober startet die Online-Konferenz storage2day mit dem Storage Strategy Day ihre Reihe von Thementagen, die IT-Leiter, Storage-Verantwortliche und Administratoren über aktuelle Trends, Herausforderungen und Lösungen bei Speichersystemen informieren. Am 30. November folgt der Backup & Security Day und am 7. Dezember der Storage Technology Day. Die Teilnahme ist an allen drei Tagen kostenlos.

Flash-Technologien, Objektspeicher, SDS und HCI sowie der allseits spürbare sanfte Druck in Richtung Cloud bewirken ein Umdenken, wie moderne Speicherlösungen konzipiert und implementiert werden. Deshalb steht der Storage Strategy Day am 27. Oktober im Zeichen von Konzepten, Strategien und Speicherarchitekturen angesichts dieser Entwicklungen.

Vorträge von praxiserfahrenen Storage-Spezialisten zeigen,

dass Flash-Speicher nicht nur für einen Performance-Schub gut ist, sondern auch die Datensicherheit erhöht;

was bei einer Storage-Migration in die Cloud alles passieren kann;

wie Object Storage als Primärspeicher nutzbar ist;

welche Herausforderungen offene, softwaredefinierte Speicherlösungen an Standort-übergreifende Redundanz stellen.

Auf dem Backup & Security Day am 30. November wird der Schutz vor Ransomware das zentrale Thema sein, der Storage Technology Day am 7. Dezember zeigt die neuesten Trends bei Storage-Hardware, Computational Storage sowieCloud- und Hybrid-Speicher.

Teilnehmer können die Vorträge online im Browser verfolgen, bereits während des Vortrags Fragen stellen und sich im Chat mit Referenten und anderen Teilnehmern austauschen. Im Anschluss an jeden Vortrag gibt es eine moderierte Diskussionsrunde zum qualifizierten Meinungsaustausch.

Weitere Informationen und Anmeldung:

(ulw)