Kostenloses Aufladen für Elektroautos: Tesla feiert Jahrestag

Mit kostenlosem Aufladen hat der Elektroauto-Hersteller Tesla am Dienstag, 29. August, das zehnjährige Bestehen seiner Ladesparte in Europa gewürdigt. Zwischen 9 und 23.59 Uhr können Interessierte in zahlreichen europäischen Ländern an den sogenannten Superchargern einen Ladevorgang starten, ohne dafür bezahlen zu müssen. In sozialen Netzwerken waren zahlreiche Beiträge zu sehen, wo Autofahrer von dem Angebot Gebrauch machen.

Das Werbe-Event beschränkt sich dabei nicht auf Tesla-Fahrzeuge, sondern kann auch von Besitzern anderer geeigneter Elektroautos genutzt werden, wie Tesla in einem Dokument mitteilt. Ähnliche Aktionen veranstaltete Tesla in der Vergangenheit schon zu anderen Anlässen.

Erste Supercharger in Norwegen

Der Europastart im August 2013 erfolgte mit sechs Ladestationen in Norwegen. Seit Dezember 2013 ist Tesla auch in Deutschland mit Ladesäulen vertreten. Heute habe Tesla in Europa über 9200 Supercharger an 660 Stationen.

Angeboten wird die Aktion laut Tesla in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich.

