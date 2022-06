Kraftstoffpreise: Diesel kostet wieder mehr als zwei Euro

Die steuerliche Entlastung bei Kraftstoffen kommt nach wie vor kaum beim Verbraucher an. Nach einem deutlichen Preisnachlass zum Start des Tank-Rabatts Anfang Juni werden Benzin und Diesel in kleinen Schritten wieder teurer. Diesel kostet erstmals seit der Steuersenkung wieder mehr als zwei Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt. Für den Mittwoch meldete der ADAC einen Wert von 2,01 Euro pro Liter. Das sind 1,5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für E10 stagnierte am 8. Juni bei 1,95 Euro pro Liter.

Diesel ist damit schon fast wieder so teuer wie vor der Steuersenkung seit 1. Juni, die bei dem Kraftstoff 16,7 Cent pro Liter ausmachte. Zum Preis des 31. Mai fehlten am Mittwoch nur noch 3,7 Cent. Die geplante Entlastung, die den Staat reichlich Steuergeld kostet, landet nicht beim Verbraucher.

(mfz)