Kritisches Temperaturniveau: So steht es um die Gasspeicher-Füllstände

Der Wintereinbruch in Deutschland stellt die nationalen Energie-Vorkehrungen für den Winter zusehends auf den Prüfstand. Die Lage beim Gasverbrauch wird aktuell als angespannt bewertet. Dies geht aus dem aktuellen Lagebericht der Bundesnetzagentur vor. Angesichts der Temperaturprognosen für diese Woche rechnet sie mit einem deutlichen Mehrverbrauch. Die Gasspeicher in Deutschland waren mit Stand Dienstag, 13. Dezember, zu 93,5 Prozent gefüllt. Am Vortag waren es noch 94 Prozent. Vor diesem Hintergrund wird die Lage der Gasversorgung weiterhin als stabil bezeichnet.

Im Sommer waren verschiedene Szenarien durchgerechnet worden, wie Deutschland unter Verzicht der russischen Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 eine nationale Gasmangellage vermeiden kann. Ein wichtiger Pfeiler dieser Strategie ist das Erreichen eines Sparziels von 20 Prozent des durchschnittlichen Gasverbrauchs der Vorjahre. Dieses Ziel werde aber bislang deutlich verfehlt, schreibt die Bundesnetzagentur in ihrem Bericht.

Sparziel bislang deutlich verfehlt

So lag der Gasverbrauch in der ersten Dezemberwoche nur um 13 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Gegenüber der Vorwoche stieg er um 14 Prozent. Da die Temperaturen um 0,7 Grad Celsius kälter als in den Vorjahren waren, ergibt sich beim Gasverbrauch temperaturbereinigt eine Einsparung von 16,5 Prozent. Der Verlauf der Speicherfüllstände zeigt eine jahreszeittypische Kurve nach unten. Seit Mitte November wird in Deutschland täglich mehr aus- als eingespeichert. Zu dem Zeitpunkt hatten die Speicher die 100-Prozent-Marke erreicht.

Die Gaspreise im Großhandel blieben indessen seit Anfang Dezember weitgehend stabil und liegen bei rund 140 Euro pro Megawattstunde. Dies ist weit weniger als Ende August, als mit 337 Euro der Spitzenwert erreicht wurde, aber ungefähr doppelt so viel wie vor Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Start der LNG-Terminals ist wichtig

Um eine Gasmangellage zu verhindern, sind laut Bundesnetzagentur verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. Neben dem Erreichen des Sparziels von 20 Prozent wird die Einspeisung von Gas aus drei LNG-Terminals zum Jahresbeginn genannt. Am Wochenende wird das erste staatlich initiierte Terminal in Wilhelmshaven in Betrieb genommen. Zudem dürfen die seit Anfang November deutlichen gesenkten Exporte in Nachbarländer nur moderat ansteigen und die Importe dürfen nicht deutlich nachgeben.

Problematischer wird weiterhin das kommende Jahr gesehen. Bei einem typischen Verlauf des Winters würden die Speicherfüllstände im Sommer 2023 teils besonders niedrig sein. Die Versorgungssicherheit für den Winter 2023/24 werde dadurch eine Herausforderung.

(mki)