Festplatten: Kryptowährung Chia verursacht Lieferprobleme in Asien

Die Festplattenkapazität im Chia-Netzwerk steigt weiter exponentiell: Noch vor drei Tagen waren 3 Exabyte verfügbar, heute sind es bereits 4. Das führt nicht nur zu Preissteigerungen von teils mehr als 60 Prozent für einzelne Laufwerke, sondern auch zu Lieferengpässen: Bereits Anfang des Monats soll es etwa in Vietnam im Handel praktisch keine Festplatten mehr gegeben haben. Einige Kunden hätten statt einzelner Laufwerke gleich hunderte oder tausende gekauft, sagte ein Seagate-Manager gegenüber dem Retail-Magazin Retail Asia. Festplatten mit 6 TByte oder mehr seien nicht mehr erhältlich, insgesamt seien die Preise um rund 50 Prozent gestiegen.

In Vietnam hat der Chia-Boom dem Bericht zufolge noch gar nicht begonnen, möglicherweise landen viele dieser Festplatten bei Kunden im benachbarten China. Denn dort sind selbst Festplatten mit 4 TByte aktuell kaum noch erhältlich. Viele chinesische Miner sollen bereits vor Wochen Laufwerke gehortet haben, um zum Chia-Start im Mai ausreichend Kapazität zur Verfügung zu haben. Die Preise sollen dort seit Ende letzten Jahres um rund 300 Prozent gestiegen sein, vermeldet Retail Asia mit Bezug auf die Website manmanbuy.com, die historische Preise von Produkten auf Chinas populären E-Commerce-Plattformen verfolgt und vergleicht.

Die Laufwerkspreise im deutschen Handel steigen ebenfalls weiter. So kostet etwa Toshibas Enterprise-Laufwerk MG08ACA nun 650 Euro, mehr als doppelt so viel wie noch vor wenigen Wochen. Bei anderen Laufwerken gibt es extreme Preissprünge: Seagates Exos X16 soll am gestrigen Mittwoch noch ab 630 Euro erhältlich gewesen sein, inzwischen ruft der Händler bereits 700 Euro dafür auf. Am 10. Mai lag der Mindestpreis laut unserem Preisvergleicher noch bei 352 Euro, am 9. bei 560 Euro.

Der BitTorrent-Inventor Bram Cohen hatte die Chia-Währung ursprünglich als umweltfreundliche Alternative zu energiehungrigen Digitalwährungen wie Bitcoin erfunden. Chia sollte lediglich freien Speicherplatz nutzen.

Lesen Sie auch Kryptowährung Chia: 2 Exabyte überschritten und erstmalig handelbar

(ll)