Kryptowährung: Neue Stablecoin hielt zehn Tage

Platypus USD ist eine neue, als Stablecoin vermarktete Kryptowährung. Die virtuellen Münzen basieren auf dem dezentralen Finanzprotokoll (Defi) Platypus Finance. Jede einzelne Einheit soll immer in einen US-Dollar getauscht werden können, was durch entsprechende Sicherheiten gewährleistet werden soll. Gehalten hat das Versprechen aber nicht einmal zehn Tage.

Denn am Donnerstag hat ein Angreifer laut einer veröffentlichten These einen erstaunlichen Fehler in dem zugrundeliegenden Smart Contract ausgenutzt. Der Täter machte eine Einlage und nutzte sie als Sicherheit für einen Kredit in ähnlichem Ausmaß. Dann ließ er sich seine Sicherheitsleistung durch eine für Notfälle vorgesehene Funktion auszahlen. Der Smart Contract – eine generell irreführende Bezeichnung – überprüft offenbar nicht, ob die Einlage als Sicherheit für einen Kredit vorgehalten werden müsste. Jetzt gibt es für den Täter keinen finanziellen Anreiz, den Kredit zurückzuzahlen.

Die Blockchain-Analysefirma CertiK schätzt den möglichen Schaden auf 8,5 Millionen US-Dollar. Das Vertrauen der Krypto-Spekulanten in die Platypus-Stablecoin ist dahin; der Wechselkurs von Platypus USD ist um mehr als die Hälfte auf nicht ganz 48 US-Cent abgestürzt. Platypus Finance pausiert vorerst den Betrieb, "bis wir mehr Klarheit haben".

Eventuell kann der Täter seine Beute aber nicht in Sicherheit bringen: Er hat sie zu einem Smart Contract bei Tether übertragen, der von Tether gesperrt wurde.

Platypus Financial ist ein automatisierter Market Maker für den Tausch von Stablecoins in andere Stablecoins. Das System setzt auf der Blockchain Avalanche auf. Soweit bekannt, haben Wagniskapitalgeber 3,3 Millionen Dollar in Platypus Finance investiert. Führende Investoren waren der Hedgefonds Three Arrows Capital (inzwischen liquidiert) und Defiance Capital. Vor elf Monaten, am 17. März 2022, erreichte Platypus Financial seinen Höhepunkt: Die Einlagensumme entsprach nach damaligen Wechselkursen nicht weniger als 1,25 Milliarden Dollar. Aktuell sind davon noch 42 Millionen Dollar übrig.

(ds)