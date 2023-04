Kryptowährungsbörse Bittrex unter Anklage

Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Montag Zivilklage gegen die Kryptowährungsbörse Bittrex Inc. und deren ehemaligen CEO William Shihara wegen des Betriebs einer nicht registrierten nationalen Wertpapierbörse erhoben.

In ihrer bei einem US-Bezirksgericht in Washington D.C. eingereichten Klage behauptet die SEC, dass sich Shihara mit Emittenten von Kryptowährungen, die ihre Token für den Handel auf der Plattform von Bittrex verfügbar machen wollten, koordinierte, um öffentliche Erklärungen zu löschen, von denen Shihara glaubte, dass sie die Regulierungsbehörden dazu bringen würden, die Token-Angebote als Wertpapiere zu untersuchen. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Die SEC beschuldigt demnach auch die ausländische Tochtergesellschaft von Bittrex, die in Liechtenstein registrierte Bittrex Global GmbH, sich nicht als nationale Wertpapierbörse registriert zu haben. Sie betreibe zusammen mit Bittrex ein gemeinsames Orderbuch.

Bittrex Global wehrt sich

In einer Erklärung weist Bittrex Global die Vorwürfe zurück. Man habe keine US-Kunden und auch nie den Eindruck erweckt, in den USA oder mit US-Bürgern Geschäfte zu machen. Vielmehr bemühe man sich, "US-Bürgern mitzuteilen, dass es ihnen nicht gestattet ist, die Börse zu nutzen." Bittrex Global werde sich vor Gericht "energisch gegen diese Anschuldigungen verteidigen".

"Bittrex Global wurde auf der Grundlage von Sicherheits- und Compliance-Prinzipien gegründet – und wir sind sehr stolz auf unseren globalen Ruf als eine der am längsten bestehenden und zuverlässigsten Börsen der Welt", so das Unternehmen weiter. Oliver Linch, CEO von Bittrex Global, versicherte den Kunden, dass ihre Gelder sicher und geschützt sind. An den Dienstleistungen, die Bittrex Global anbietet, werde es keine Änderungen geben.

Mangelnde Einhaltung der Vorschriften

In der SEC-Klage wird behauptet, dass Bittrex von 2017 bis 2022 mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar an Einnahmen aus Transaktionsgebühren von Anlegern erwirtschaftet hat, während es sie als Broker, Börse und Clearing-Agentur betreute. Diese Aktivitäten hat das Unternehmen aber demnach nicht bei der SEC registriert.

"Die heutige Aktion macht einmal mehr deutlich, dass die Kryptomärkte an mangelnder Einhaltung der Vorschriften leiden, nicht an mangelnde Klarheit der Vorschriften", sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler in einer Erklärung.

Das in Seattle ansässige Unternehmen Bittrex hatte laut Reuters zuvor angekündigt, dass es seinen Betrieb in den USA zum 30. April aufgrund "anhaltender regulatorischer Unsicherheit" einstellen werde.

Seit dem Zusammenbruch der Kryptohandelsplattform FTX und der Verhaftung ihres Gründers, Sam Bankman-Fried, verschärft die US-Regierung die Kontrolle der Kryptoindustrie. Die US-Börsenaufsicht reichte Klage gegen FTX-Gründer Bankman-Fried ein und belegte unter anderem die Kryptobörse Kraken mit Strafgeldern. Zuletzt war der weltgrößten Kryptobörse Binance von der US-Kapitalmarktbehörde CTFC bewusste Ermöglichung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche und automatische Vernichtung von Beweise vorgeworfen worden. Die US-Behörde fordert ein Betätigungsverbot für Binance in den USA.

(akn)