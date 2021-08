Kuba erlaubt Kryptowährungen

Kuba macht den Weg frei für die Verwendung von Kryptowährungen auf der Insel. Eine kürzlich veröffentlichte Resolution der kubanischen Zentralbank sieht Lizenzen für Anbieter von Kryptowährungen und anderer virtueller Vermögenswerte für Finanz-, Geldwechsel- sowie Zahlungstätigkeiten auf der Insel vor. Juristische Personen dürfen Kryptowährungen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Zentralbank verwenden. Natürlichen Personen wird der Einsatz virtueller Vermögenswerte außerhalb des inländischen Finanzsystems ermöglicht.

Das geht aus dem Ende August im kubanischen Amtsblatt veröffentlichten Beschluss 215 (PDF) hervor. Darin heißt es, die Zentralbank könne die Verwendung vonKryptowährungen im Geschäftsverkehr “aus Gründen des sozioökonomischen Interesses” genehmigen. Der Staat stellt jedoch sicher, dass die Transaktionen kontrolliert werden: “Finanzinstitute und andere juristische Personen dürfen virtuelle Vermögenswerte nur untereinander und mit natürlichen Personen verwenden, um Geld- und Devisengeschäfte sowie Tausch- und Swapgeschäfte durchzuführen, und um Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, wenn dies von der kubanischen Zentralbank genehmigt wurde.

Umgehung des US-Embargos mittels Kryptowährungen

Kryptowährungen erfreuen sich in Kuba steigender Beliebtheit. Die jahrzehntelange US-Blockade und immer neue Maßnahmen Washingtons gegen Kubas Finanzsektor schneiden die kubanische Bevölkerung vom internationalen Zahlungsverkehr ab. Zuletzt haben die US-Sanktionen zur Schließung der Western-Union-Filialen auf der Insel geführt.

Immer mehr Kubaner verwenden daher digitale Währungen, um im Internet einzukaufen oder die so wichtigen Geldübweisungen aus dem Ausland aufrecht zu erhalten. Kubanische Startups organisieren beispielsweise Geldüberweisungen in Form von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether oder Doge, um Finanzsanktionen Washingtons zu umgehen. Inoffiziellen Schätzungen nutzen rund 10.000 Kubaner Kryptowährungen.

El Salvador als Vorreiter

Einige Schritt weiter als Kuba ist El Salvador. Als erstes Land der Welt hat das zentralamerikanische Land Bitcoin zur offiziellen Währung gemacht. Anfang Juni verabschiedete das von Präsident Nayib Bukele kontrollierte Parlament im Schnellverfahren ein entsprechendes Gesetz. Nach viel Kritik ruderte der Präsident etwas zurück und erklärte, die Verwendung von Bitcoin wird nicht verpflichtend. Trotzdem halten seriöse Wirtschaftswissenschaftler die Legalisierung des Bitcoin in El Salvador für keine gute Idee – wegen der extremen Volatilität der Kryptowährung; darüber hinaus gibt es Umweltbedenken und Vorbehalte wegen Intransparenz und möglicher Geldwäsche.

Derweil wurde Ende August in Tegucigalpa, der Hauptstadt des Nachbarlandes Honduras, der erste Geldautomat für Kryptowährungen eingeweiht. Dieser ermöglicht den Kauf der am häufigsten verwendeten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, mit Lempiras, der lokalen Währung. In Panama berät der Kongress über einen Gesetzentwurf, der die Verwendung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen im Land regeln und sie als gesetzliche Zahlungsmittel anerkennen würde.

(akn)