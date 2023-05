Künstliche Intelligenz: Eigene Chatbots mit Copilot und Semantic Kernel bauen

Microsoft hat die neue Beispielapplikation Copilot Chat veröffentlicht, die es Entwicklerinnen und Entwicklern einfacher machen soll, eigene Chatbots zu bauen beziehungsweise Chatfunktionen in ihre Anwendungen zu integrieren. Copilot Chat setzt auf dem SDK Semantic-Kernel auf, das auf die Integration von Large-Language-Modellen (LLM) zugeschnitten ist. Sowohl Copilot Chat als auch das SDK samt der zugehörigen Developer-Tools stehen als Open Source auf GitHub frei zur Verfügung.

Chatbots individuell anpassen und integrieren

Die Copilot-Chat-App dient als anschauliche und komplette Vorlage, um Funktionen wie Spracherkennung und Natural Language Processing (NLP) einfacher und schneller in maßgeschneiderten Chatbots nutzen zu können. Laut Ankündigung in Microsofts Developer-Blog lässt sich die Beispielanwendung dazu via Upload von Dateien um individuelle Informationen erweitern. Entwicklerinnen und Entwickler können so die Fähigkeiten ihrer Bots ausbauen und diese für unterschiedliche Gesprächsthemen – respektive Einsatzbereiche – rüsten. Dank der Option, persistente Speicher wie die auf KI-Anwendungen spezialisierte Vektordatenbank Qdrant anzubinden, können die Bots im laufenden Betrieb Daten sammeln, um zu lernen und ihre Fähigkeiten sukzessive zu erweitern.

Die Chatbots lassen sich für unterschiedlichste Anwendungsfelder konfigurieren – darunter personalisiertes Empfehlungsmanagement, im Kundendienst oder auch als Werkzeug in der Aus- und Weiterbildung. Über das Programmiermodell des Semantic Kernel können Developer ihre Anwendungen mit individuellen Funktionen wie Prompt Chaining, semantischer Indexierung, kontextuellem und langfristigem Speicher oder auch Zero/Few-Shot Learning ausrüsten. Das SDK ist derzeit für die Programmiersprachen C# und Python ausgelegt, wobei nicht alle Funktionen in beiden Sprachen zur Verfügung stehen – eine Feature-Matrix gibt dazu detailliert Aufschluss.

Weitergehende Informationen fasst der Blogbeitrag zusammen. Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen und die Copilot-Chat-Beispielapp nutzen möchte, findet alle erforderlichen Downloads im GitHub-Repo von Semantic Kernel.

(map)