Künstliche Intelligenz: GitHub Copilot Chat als Beta für Unternehmen gestartet

Wie GitHub bekanntgegeben hat, ist GitHub Copilot Chat in der Beta-Phase angekommen. Das limitierte öffentliche Beta-Programm ist für alle Unternehmenskunden in Visual Studio und Visual Studio Code geöffnet. Bei GitHub Copilot Chat handelt es sich um das zentrale Feature von GitHub Copilot X, einem auf dem großen Sprachmodell (LLM) GPT-4 aufsetzenden KI-Assistenten. Entwicklerinnen und Entwickler können darin per Chat ihren Code einfügen und von Künstlicher Intelligenz (KI) gestützte Antworten erhalten, die beispielsweise eine Codeanalyse oder Vorschläge für das Beheben von Schwachstellen bieten.

Kontextbasierte Codevorschläge zur Produktivitätssteigerung

Der GitHub Copilot Chat ist laut dem Entwicklungsteam "mehr als nur ein Chatfenster", da er auch den Kontext von eingegebenem Code und Fehlermeldungen beachtet. Er sei auf Entwicklerinnen und Entwickler zugeschnitten, füge sich in die IDE ein und hebe sich somit von einem Chatassistenten mit allgemein anwendbarer KI (General Purpose AI) ab.

Die Features des GitHub Copilot Chat umfassen kontextspezifische Programmierunterstützung, Hilfestellung in Echtzeit inklusive Best Practices, Vorschläge für das Beheben von Sicherheitslücken, Codeanalyse und Erklärungen zu Code Snippets sowie Troubleshooting durch Vorschläge, Erläuterungen und alternative Vorgehensweisen. Die Prognose des GitHub-Teams für GitHub Copilot X geht so weit, dass er in Zukunft jede Entwicklerin und jeden Entwickler zehnmal produktiver machen könne, um beispielsweise die Arbeit aus zehn Stunden in nur einer zu erledigen.

Dieses Beispiel zeigt, wie GitHub Copilot Chat eine markierte Codezeile in natürlicher Sprache erklärt:

GitHub Copilot Chat bezieht den Kontext mit ein, um die markierte Codezeile zu erklären. (Bild: GitHub)

Nach dem Beheben eines Fehlers gefragt, erscheint die Antwort in Form von Code sowie einhergehenden Hinweisen in natürlicher Sprache:

Im Chatfenster auf der linken Seite gibt der KI-Assistent Vorschläge zur Fehlerbehebung aus. (Bild: GitHub)

Aktivieren des GitHub Copilot Chat

Admins von GitHub Copilot for Business können den neuen Chat wie folgt für ihre Entwicklungsteams aktivieren: Auf der Einstellungsseite des Unternehmens ist der "Copilot"-Tab auszuwählen, um dessen Einstellungen aufzurufen. Dort bietet der "Policies"-Tab Konfigurationsmöglichkeiten für die Beta des Copilot Chat. In diesem Tab müssen Admins die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, um die Funktion für ihre User zu aktivieren. Nachdem das erfolgt ist, erhalten die User eine E-Mail mit weiteren Informationen zur Installation.

Von GitHub Copilot zu GitHub Copilot X

GitHub Copilot ist als KI-basierter Pair-Programming-Partner ausgelegt und existiert bereits seit über zwei Jahren. Zwischenzeitlich ist das große Sprachmodell OpenAI GPT-4 erschienen, dessen Einsatzzwecke Microsoft vor einigen Monaten auf seine Softwareversionsverwaltungsplattform GitHub ausweitete: Nachdem das Unternehmen GPT-4-Fähigkeiten zunächst im Edge-Browser und seiner Suchmaschine Bing einfügte, führte es sie Ende März 2023 auch in GitHub in Form von GitHub Copilot X ein. Zu dessen Features zählt der GitHub Copilot Chat. Dafür startete im März eine Warteliste für den Zugang zur Private Preview in der Entwicklungsumgebung Visual Studio und seit Version 1.79 war er – ebenfalls per Warteliste – im Sourcecode-Editor Visual Studio Code als Preview verfügbar.

Weitere Informationen zum Start des Beta-Programms für Unternehmenskunden lassen sich der offiziellen Ankündigung entnehmen.

