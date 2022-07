Künstliche Intelligenz: Nvidia AI Enterprise 2.1 erhält Anbindung an OpenShift

Nvidia AI Enterprise ist in Version 2.1 erschienen. Darin versieht Nvidia die Cloud-native Software für Künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalyse mit neuen Features wie der Anbindung an Red Hat OpenShift. Nvidia AI Enterprise enthält Open-Source-Frameworks und -Tools zur Entwicklung und dem Deployment von KI-Software, bietet Nvidia Enterprise Support und lässt sich sowohl in Enterprise-Datenzentren als auch in der öffentlichen Cloud einsetzen.

Verwendung mit Red Hat OpenShift und Nvidia TAO Toolkit

Dank der Zusammenarbeit von Nvidia und Red Hat lässt sich Nvidia AI Enterprise nun mit der Kubernetes-Plattform Red Hat OpenShift einsetzen. Damit sollen Kunden die Wahl erhalten, sowohl in Bare-Metal- als auch virtualisierten Umgebungen – on Premises oder in der Cloud – zu deployen.

Nvidia AI Enterprise bietet nun Support für Red Hat OpenShift. (Bild: Nvidia)

Auch mit der neuesten Version des Nvidia TAO Toolkit ist Nvidia AI Enterprise 2.1 kompatibel. Das Toolkit setzt auf TensorFlow und PyTorch auf und ist eine Low-Code-Ausführung des Frameworks Nvidia TAO, das dem Erstellen benutzerdefinierter, produktionsreifer Modelle für KI-Anwendungen in den Bereichen Sprache und Maschinelles Sehen dient. Die neuen Features in Nvidia TAO Toolkit 22.05 umfassen REST-API-Integration, das Importieren vortrainierter Gewichte, eine Integration mit dem Visualisierungstool TensorBoard sowie neue vortrainierte Modelle.

Lesen Sie auch Sicherheit: Schutz vor Data Poisoning und anderen Angriffen auf KI-Systeme Mehr anzeigen

Zu den weiteren Neuerungen in Nvidia AI Enterprise 2.1 zählt der hinzugefügte Support für Azure-NVads-A10-v5-Instanzen, die auf Nvidia-A10-Tensor-Core-GPUs aufsetzen.

Alle Details zum neuen Release lassen sich Nvidias Developer-Blog entnehmen.

(mai)