Künstliche Intelligenz: Plattform für verantwortungsvolle KI nimmt Fahrt auf

Die Kooperation von UnternehmerTUM in München und Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) in Heilbronn nimmt Fahrt auf: Die gemeinsame appliedAI-Initiative - eine Plattform für die verantwortungsvolle Anwendung künstlicher Intelligenz - ist nun rechtlich selbstständig. Zudem soll ihr Personal um 60 Mitarbeitende aufgestockt werden.

Ziel der gemeinnützigen Initiative ist, europäische Innovationen im Bereich künstlicher Intelligenz mitzugestalten und so die technologische Souveränität Deutschlands und Europas zu gewährleisten. Hierbei unterstützt appliedAI Unternehmen darin, ihr KI-Wissen zu erweitern. Neben strategischer Beratung sind auch Bildungsangebote über die appliedAI-Academy und Expertentrainings geplant. Im Bereich Use Cases begleitet appliedAI Unternehmen dabei, KI-Anwendungsfälle ausfindig zu machen und passende Partner zu finden. Auch beim Entwickeln von KI-Software leistet die Initiative Unterstützung, etwa wenn es um das Beachten der regulatorischen Leitlinien geht.

Erst im Mai 2022 hatten IPAI und UnternehmerTUM ihre Zusammenarbeit verkündet, um appliedAI zur führenden europäischen Plattform für die verantwortungsvolle Anwendung von KI auszubauen. IPAI wird sich hierbei vornehmlich um Ethik in der KI kümmern. Im IPAI in Heilbronn entsteht ein neues KI-Ökosystem, in dem Wissenschaft, Unternehmen und öffentliche Hand zusammenarbeiten. Die Auftaktveranstaltung fand im Juli 2022 statt. Informationen zu den Zielen und Aktivitäten von appliedAI finden sich auf deren Webseite.

(nb)