Künstliche Intelligenz: Shopware will mit "AI Copilot" mehr Effizienz erreichen

Der E-Commerce-Software-Anbieter Shopware hat während des Shopware Community Day mehrere KI-Funktionen für seine Plattformen vorgestellt. Diese sollen unter anderem die Klassifizierung von Produkten als auch die Ansprache und Einordnung von Kundinnen und Kunden vereinfachen. Insbesondere Effizienz-Steigerungen sollen mittels Künstlicher Intelligenz erreicht werden.

Der nächste "Copilot"

Die unterschiedlichen KI-gestützten Funktionen fasst Shopware unter dem Label "AI Copilot" zusammen. Durch den AI Copilot können Shopware-Kunden zukünftig beispielsweise automatisiert erstellte Zusammenfassungen von Produktbewertungen erhalten. Die Zusammenfassung der Bewertungen können etwa auf der Produktdetailseite veröffentlicht werden. Dies solle Kunden "wertvolles Feedback" geben, "ohne jede einzelne Produktbewertung lesen zu müssen".

Unterhalb des Produkts wird eine KI-generierte Zusammenfassung von Kundenbewertungen präsentiert. (Bild: Shopware)

Auch sollen mit dem AI Copilot Produktbewertungen in anderen Sprachen automatisiert übersetzt werden, damit Kunden auch diese in ihre Kaufentscheidung einbeziehen können. Checken sie mit ihrem Warenkorb aus, soll darüber hinaus eine KI-generierte, personalisierte Nachricht auf Grundlage der Einkäufe verschickt und durch diese so stärker personalisierte Ansprache die Kunden-Loyalität gestärkt werden.

Des Weiteren können im Shopsystem hochgeladene Bilder durch den AI Copilot automatisiert erkannt und mit entsprechenden Keywords versehen werden. Möchten Händler Texte für die "Shopware Erlebniswelten" erstellen, werden sie nun ebenfalls mittels KI unterstützt. Textinhalte werden auf Rechtschreibfehler geprüft und Texte sollen in jede beliebige Sprache übersetzt werden können.

Für Produkte kann die KI automatisiert Produkteigenschaften auf der Grundlage einer Produktbeschreibung vorschlagen. Für Marketing-Mailings wertet die KI die Bestellhistorie der Kundinnen und Kunden aus und erstellt entsprechend verwendbare Label und Tags. Sollen bestimmte Daten aus dem Shopsystem in eine CSV-Datei exportiert werden, soll die KI dies mit einem einzigen Befehl bewerkstelligen können.

"Pragmatische Lösungen sind gefragt"

Shopware Co-CEO Sebastian Hamann sieht KI als wichtigen Helfershelfer in der E-Commerce-Welt. Diese sei komplex und habe sich durch die Coronapandemie und die zunehmende Bedeutung der jüngeren Generation als Konsumenten nachhaltig verändert: "Um diese Komplexität zu bewältigen, sind pragmatische Lösungen gefragt. Hier kommen KI-gestützte Tools ins Spiel, die es Mitarbeitern ermöglichen, eigenständig effiziente Lösungswege zu finden und so ihre Unternehmen an die Spitze des Wettbewerbs zu katapultieren", erklärte er. Aus seiner Sicht habe KI auch das Potenzial "die nächste große digitale Revolution einzuleiten und Händler zu 'Super Merchants' zu machen, indem sie Prozesse verschlanken, Kosten einsparen und eine personalisierte Markenidentität schaffen".

Shopware bietet modulare Online-Shopsysteme an – sowohl als Open-Source-Software oder in kommerziellen Editionen. Wie Shopware unterstreicht, trügen auch die Open-Source-Prinzipien dazu bei, dass bahnbrechende KI-Lösungen entwickelt und erprobt werden können. Shopwares Namensgebung "AI Copilot" könnte zu Verwechslungen mit Microsofts "Copilot" führen, der in alle Office-Anwendungen eingebunden wird.

Während der diesjährigen Shopware Cummunity Day(s) (SCD) am 24. und 25. Mai in Duisburg traten und treten unter anderem Cassie Kozyrkov (Google), Tea Thaning (Trendbüro), Manon Dave (Mindvalley) und Tina Müller, Topmanangerin und Aufsichtsrätin von Shopware, auf. Der SCD wird seit 2011 veranstaltet, in diesem Jahr als zweitägiges Event. Alle digitalen Inhalte des SCD werden in Kürze unter scd.shopware.com veröffentlicht.

