Künstliche Intelligenz: Wettervorhersage als Gemälde

Der südkoreanische Maker Alan hat sich mit einem Raspberry Pi Pico und CircuitPython eine Wetterstation gebaut, die ihre Vorhersage künstlerisch kommuniziert. Anstatt nämlich die üblichen Symbole und Zahlen zu verwenden, zeigt das angeschlossene Display Wetterverhältnisse als Gemälde im Stil von Picasso (oder anderen Künstlern) an. Dafür verwendet das Projekt echte Wetterdaten und zwei KIs für den kreativen Part.

Als Erstes greift Alans Programm mithilfe des Screen-Scrapers Beautiful Soup die aktuelle Wettervorhersage von der Suchmaschine Naver ab. Die Informationen übergibt es danach an ChatGPT, mit dem Befehl, aus ihnen eine kurze Geschichte in maximal zwei Sätzen zu erstellen. Diese wird anschließend an die Bild generierende künstliche Intelligenz DALL·E 2 weitergereicht, die den Inhalt in ein Gemälde in dem gewünschten Stil umsetzt. Je nach Wetterlage sieht man dann Figuren mit Regenschirmen durch die Gegend laufen oder sich bei gutem Wetter auf einer Liege entspannen.

Wirklich präzise lässt sich das Wetter so natürlich nicht ablesen, aber mit seinem Entwurf zeigt Alan, wie man KIs mit verlässlichen Daten unter die Arme greifen und sie kreativ miteinander verknüpfen kann. Wer sich inspiriert fühlt, findet auf hackster.io eine Bauanleitung für das Projekt.

(akf)