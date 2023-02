Künstliche Intelligenz am Limit: ChatGPT fällt durch das Bayern-Abi

Das Bundesland Bayern ist bekannt für seine Würste und sein strenges Abitur. Journalisten des Bayerischen Rundfunks wollten nun wissen, ob die derzeit schwer gehypte KI ChatGPT clever genug für das harte Bayern-Abi ist. In vier Fächern durfte der Chatbot antreten. Im Gesamt-Ergebnis: Durchgefallen.

Deutsch: 5+

Für das Deutsch-Abitur war unter anderem gefordert, einen Text der Journalistin Miriam Meckel zu kommentieren, der sich mit den Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Das klappte aber nicht überzeugend: "ChatGPT, Sie haben zwar die grundlegende Intention der Autorin erfasst, bleiben aber in ihrer Ausführung weit hinter den Anforderungen zurück", so die verbale Watsche des Deutschlehrers Patrick Dorn. Eintönige Sprache sowie viel zu kurzen Text mit magerem Gehalt kritisierte Dorn.

Mit einer anderen Aufgabe des Deutsch-Abis war ChatGPT wohl mangels Trainingsmaterial komplett überfordert: "Ich kann leider nicht beurteilen, in welchem Kontext "Sternenpflücker" in das Gesamtwerk von Christoph Ransmayr eingebettet ist, da ich keine Informationen über sein Gesamtwerk habe." Insgesamt nur drei Punkte, eine 5+.

Informatik: 5

"Für einen Radiosender soll eine Software entwickelt werden, die Informationen zu den Sendungen mithilfe einer Klasse SENDUNG verwaltet", beginnt laut BR eine der Aufgaben, die ChatGPT im Fach Informatik zu bewältigen hatte. "Ich hatte erwartet, dass ChatGPT bei den Modellierungs- und Programmieraufgaben Schwierigkeiten haben würde, und so kam es auch", sagte der Informatiklehrer Herrmann Kees. Fehlerfreie Programme auf Basis einer Beschreibung zu erstellen, da fehle der KI noch einiges für, so der Lehrer.

"Ich hätte ChatGPT bei den Reproduktionsaufgaben noch mehr zugetraut und erwartet, dass sie bei diesen Aufgaben ihre Punkte sammeln würde", führte der Informatiklehrer aus. Doch auch hier konnte ChatGPT nicht brillieren, so dass es insgesamt nur für 2 Punkte reichte, eine 5-. Allerdings müsse man der KI zugutehalten, dass sie nicht wie Schüler speziell auf das Abitur vorbereitet war, sagte Kees. Aus dem Stand sei auch die 5- respektabel.

Mathematik: 4-

"Geben Sie einen Term einer gebrochen-rationalen Funktion h an, die die folgenden Eigenschaften hat: Die Funktion h ist in IR definiert; ihr Graph besitzt die Gerade mit der Gleichung y = 3 als waagrechte Asymptote und schneidet die y-Achse im Punkt ( 0 | 4 )", zitiert der BR eine der Aufgaben aus dem bayerischen Mathematik-Abitur 2022. Fragestellungen wie diese brachten die KI offenbar aus dem Konzept: So verstehe sie manche Fragen einfach nicht und bisweilen sei der Rechenweg etwas umständlich, urteilte Mathelehrer Thomas Spindler. Dennoch: "Die KI erreichte im (hilfsmittelfreien) A-Teil 15/30 und im B-Teil 36/90 Punkte". In Summe 51/120 Punkte, Note 4-, knapp bestanden,

Geschichte: 3+

Das Fach Geschichte bildet den einzigen Lichtblick in Chatgpts Bayern-Abi. Eine Antwort zur Frage zur Bevölkerungsentwicklung im Heiligen Römische Reich Deutscher Nation, sei zwar "sehr vage, vereinfachend und pauschal formuliert", wie Lehrer Benjamin Pengler urteilte. Eine der anderen Abi-Aufgaben über die Verantwortung der deutschen Bevölkerung am Holocaust falle aber sehr viel gekonnter aus. "Es ist auffällig, wie die Leistungen innerhalb des Abiturs variieren", stellte Pengler fest. Von hier 9 Punkte, eine 3+.

Muss man sich nun Sorgen um den deutschen Bildungserfolg von ChatGPT machen? Nun abgesehen davon, dass andere KIs auch patzen und gleich noch den Aktienkurs ihres Herstellers rutschen lassen – es gibt doch noch 15 andere Bundesländer. Und da soll das Abi ja ein bisschen laxer ausfallen. In Bremen oder NRW könnte es vielleicht sogar reichen. Leistungskurs Singen & Klatschen FTW!

