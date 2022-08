Kunstwerke aus Licht: Die Bilder der Woche (KW 31)

Die Bilder des Tages der vergangenen Woche belegen die Binsenweisheit "Fotografieren ist malen mit Licht". In besonders starker Ausprägung zeigt dies immer wieder Galeriefotograf Secundannte mit seinen Lightpaintings. Während die Kamera mit extrem langen Belichtungszeiten das Bild einfängt, zeichnet er Formen und Objekte mit leuchtenden Hilfsmitteln. Für sein Foto vom Freitag wählte er ein Gewässer als Kulisse für seine Arbeit, die wirkt, als würde das Wasser in Flammen stehen.

Flammen und Wasser sind auch gute Stichwörter für eine der fotogensten Regionen in Europa, Island. Winfried Rusch bereiste die Insel bereits zum zweiten Mal und präsentierte uns am Montag die eindrucksvolle Größe des Skógafoss. Er schreibt dazu: "Island ist einfach meine Trauminsel, besonders für Fotografen, denn Fotomotive gibt es überall. Um diese Insel - auch Land zwischen Feuer und Eis - kennenzulernen, habe ich auf der ersten Reise eine Rundreise unternommen, um die schönsten Fotoziele zu erkunden. Da mir die West- und Südküste besonders gefallen haben, wurden bei der zweiten Reise diese Inselküsten in Fotos festgehalten. Von den vielen Wasserfällen hat mir der Skógafoss besonders gut als Fotomotiv gefallen. Er ist einer der größten und schönsten Wasserfälle in Island mit einer erstaunlichen Breite von 25 Metern und einem Gefälle von 60 Metern. Wie gewaltig die Wassermassen auf einem Bild wirken, entsteht erst dann, wenn ein Mensch davor steht, aber Regenschutz nicht vergessen. Sicherlich werde ich noch ein drittes Mal die Insel bereisen."

Und auch für die Fotos eines Sonnenuntergangs am Meer von Jacqueline Oehme und eines Feuerwerks von André Fischer spielten Licht und lange Belichtungszeiten eine besondere Rolle. Nur mit Letzteren sind Effekte wie eine weichgezeichnete Dünung und prächtige Farbexplosionen erst möglich.

Alle Bilder der Woche finden Sie in der folgenden Bilderstrecke.

(tho)