Kurs in C++20: Heise veranstaltet einen Crashkurs zum neuen C++-Standard

Der neue Standard C++20 läutet für die C++-Programmierung die nächste Revolution ein: Mit Concepts, Coroutinen, Modulen und der Ranges-Library halten Neuerungen Einzug, die Entwicklern neue Möglichkeiten eröffnen – das "noch modernere C++". Die Änderungen gelten als ähnlich einschneidend wie zuletzt vor zehn Jahren bei C++11.

Die Komplexität von C++ in den Griff bekommen

Im Rahmen einer von iX und heise Developer ausgerichteten Online-Konferenz zu C++20 hatte der erfahrene Trainer Nico Josuttis, der im ISO-Standardkomitee an der Standardisierung mitwirkt, die Ranges-Bibliothek erklärt – Vertiefung bietet er C++-Interessierten am 25. Februar 2021 in einem eintägigen Online-Tutorial.

Das Tutorial bietet einen kompakten Überblick über das, was C++20 bringt, diskutiert Hintergründe und zeigt auf, inwiefern sich das Programmieren mit C++ im Entwickleralltag verändern wird. Voraussetzung sind Grundkenntnisse in C/C++ oder einer anderen modernen Programmiersprache.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Gesamtschau der neuen Features, erfahren Hintergründe des "Noch Moderneren C++" und absolvieren ein Praxistraining zu Operatoren, Bibliotheken und der Concurrency. Das Ziel ist die Übung in zeitgemäßem C++-Programmieren und die Befähigung, eigenständig weiterzutrainieren.

Über den Trainer und Organisatorisches

Nico Josuttis ist in der C++-Community durch Standardwerke wie "The C++ Standard Library", "C++ Move Semantics" und "C++17 – The Complete Guide" bekannt, er gilt als einer der produktivsten C++-Autoren. Mit einer fokussierten Vermittlung von Fakten und "War Stories" aus über 20 Jahren aktiver Mitarbeit an der Standardisierung der Sprache hilft er Programmierern, die Komplexität von C++ in den Griff zu bekommen. Josuttis ist selbständiger Berater und Systemarchitekt.

Workshoptickets sind zum Preis von je 449 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) über die Veranstaltungsseite erhältlich. Weitere Hinweise zum Ablauf lassen sich ebenfalls dort entnehmen.

(sih)