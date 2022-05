Kurz angesehen: Drei Komponenten für Webentwickler in neuen Versionen

Das Angebot an Webentwicklungs-Tools ist groß. Und ständig kommen neue dazu. In dieser Übersicht stellen wir drei ausgewählte Komponenten für Web Developer vor, die in diesen Tagen jeweils in einer neuen Version veröffentlicht wurden.

Peaks.js

Peaks.js visualisiert Audio-Dateien in Wellenform (Bild: BBC)

Peaks.js ist eine JavaScript-Komponente, um Audio-Dateien im Browser in Wellenform darzustellen. Die Forschungsabteilung der BBC hatte die Komponente ursprünglich für interne Zwecke entwickelt, damit Mitarbeiter im Radio- und Fernseharchiv Ausschnitte wählen und herunterladen können. Nutzer können darin auch zoomen und die Anzeige verschieben. In Version 2.0 wurde das Laden benutzerdefinierter Player-Objekten deutlich verbessert.

EmojiMart

Die HTML-Komponente EmojiMart stellt ein Auswahlfenster für Emojis bereit (Bild: EmojiMart)

Die HTML-Komponente EmojiMart stellt ein Auswahlfenster für Emojis bereit, so wie es viele von Bildschirmtastaturen in Smartphones kennen. Neben oft genutzter Symbole kann darin auch gesucht werden. In Version 5.0 wurde laut den Entwicklern die Codebasis vereinfacht. Zudem wurde auf moderne Web-APIs umgestellt.

htmlparser2

htmlparser2 ist ein schneller HTML-Parser, um die Inhalte von Webseiten auszulesen. Seit Kurzem liegt das JavaScript-Modul in Version 8 vor. Die Entwicklung von htmlparser2 begann vor elf Jahren. Ausgehend von htmlparser wurde mit der Zeit der gesamte Code mehrfach neu geschrieben. Die Entwickler setzen primär auf Geschwindigkeit. Zudem soll der Parser nachsichtig sein, auch wenn der HTML-Code nicht strikt den Spezifikationen entspricht.

Lesen Sie auch State of JavaScript: Das sind die Trends und Tools in der JavaScript-Community

(mki)